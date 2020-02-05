Gözler Göç İdaresi'nde
|05 Şubat 2020 07:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna temaslarındaki gündem başlıklarından biri de 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'ydu. Erdoğan, zanlı Gökhan Nuri Bozkır ile ilgili dosyayı Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e verdiğini açıkladı. Ayrıca Erdoğan'ın Ukrayna heyetinde yer alan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Ukrayna Adalet Bakanı Denis Malyuska ile gerçekleştirdiği görüşmede de Bozkır'ın iade talebini yinelediği öğrenildi.
GÖZLER UKRAYNA MAKAMLARINDA
Hakkında çıkarılan kırmızı bülten kapsamında 10 Temmuz 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır'ın iadesine ilişkin bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamadı. Bozkır'ın iade edilip edilmeyeceğine karar verecek olan Ukrayna mahkemesi, çeşitli gerekçelerle duruşmaları erteledi. Ancak konunun en üst seviyede gündeme gelmesinin ardından, Ukrayna'nın iade sürecine ilişkin takınacağı tutum merak konusu oldu.
"YAZIM HATASI" DENİLEREK İADE İPTAL EDİLDİ
Bu arada, Ukrayna'da yakalandıktan sonra hakim karşısına çıkarılan Bozkır'ın, ilk duruşmada iadesine karar verildiği öğrenildi. Ancak kararda "yazım hatası" olduğu iddiasıyla iade duruşmasının yenilenmesine karar verildi. Bu süreçte zaman kazanan Bozkır, siyasi sığınma başvurusunda bulundu.
SIĞINMA BAŞVURUSUNUN SONUCU
3 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine çıkarılan Bozkır'ın Türkiye'ye iadesi yönünde karar verilebilmesi için siyasi sığınma başvurusunun sonuçlanması gerekiyor. Ukrayna Göç İdaresi'nin, Bozkır'ın siyasi sığınma başvurusunu ne zaman sonuçlandıracağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak bu ay içerisinde söz konusu başvuruyu ele alarak sonuçlandıracağı belirtiliyor.
Osman Özgan
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