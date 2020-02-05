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Pastörize bal yiyoruz

Balın bekleyince katılaştığını, tüketiciler de şeker katıldığını zannettiği için birçok firmanın balı pastörize ederek saydamlaştırdığını belirten Bee'o Propolis Genel Müdiresi Elif Samancı "Isıtılması normal değil, önermiyoruz" dedi
 05 Şubat 2020 06:51
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Pastörize bal yiyoruz

- Dünyanın en kaliteli balını üreten Türkiye, balı tüketiciye ulaştırırken değerini azaltıyor. Doğada bozulmayan tek gıdanın bal olduğunu belirten Bee'o Propolis Genel Müdiresi ve gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, bekleyen balın katılaşıp kristalleşebileceğini, bunun da normal olduğunu söyledi. "Katılaştığında tüketiciler şeker katıldığını zannettiği için birçok firma balı pastörize ederek, yani süt gibi 70-80 derecede ısıtarak rafa gönderiyor" diyen Samancı, pastörize bal gerçeğini tüketicinin bilmediğini kaydetti. Samancı "Süt-yoğurt alırken biliyorsunuz ama bal alırken bilmiyorsunuz. Bal kavanoza direkt girmiyor. Cam gibi saydam gördüğünüz ballar aşırı derecede ısıtılmış ballar. Balın katılaşmasını engellemek için ısıtılması ise normal bir durum değildir, önermiyoruz. Bizim ballarımız ham baldır, ısıl işlem uygulamıyor, böylece besin değerini koruyoruz" değerlendirmesini yaptı.

13 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ

Türkiye'de yerli propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği, ham bal gibi katma değerli ürünler ürettiklerini anlatan Samancı "Üç bin metrekarelik tesisimiz, 110'dan fazla çalışanımız var. 2 bin 500 sözleşmeli üreticimiz ve 350 bin arı kovanımızla Türkiye'nin en büyük propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal üreticisiyiz. 13 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Amacımız Anadolu propolisini, yerli ürünlerimizi dünya markası haline getirmek" dedi. Samancı, Anadolu propolisinin hem antibakteriyel hem antioksidan hem de antikanserojen özellikleri olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını belirtti.

RAFLAR SAHTE ÇİN PROPOLİSİ DOLU

Arıların kovanı korumak için kullandığı propolisten raflarda çokça bulunduğunu belirten Samancı, "Ülkemize çok fazla sahte Çin propolisi geliyor. Dünyaya da gidiyor. Çinliler propolis diye ürettikleri gerçek propolisin içine ağaçların yaprak, sap tomurcuklarını katıp çoğaltıp toz haline getirip bunu bütün dünyaya satıyorlar. Türkiye'de incelediğimiz 50 örneğin 20'sinde propolis yok, 28'inde eser miktarda çıktı" diye konuştu.

Daha çok üretim için arıcı yeni alan istiyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, yıllık yaklaşık 40 bin ton çam balı üretimiyle dünya çam balı ihtiyacının yüzde 92'sini karşılayan Türkiye'nin aynı zamanda en kaliteli bal üretilen ülke olduğunu söyledi. 70 bine ulaşan üyelerinin, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 8 milyon arı kovanına sahip olduğunu belirten Şahin, Türkiye'de geçen yıl 104 bin ton çam ve çiçek balı üretildiğini, 2020'de de bu miktarı yakalayacaklarına inandığını kaydetti. Şahin "Baldaki tek ihracat kalemi çam balı. ABD, Çin ve çok sayıda AB ülkesine bal ihraç ediyoruz" dedi. Kovan başına 15 kilogramlık üretimin artırılabilmesi için yeni alanlara ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti: 100 bin hektar alanda 40 bin ton çam balı üretiyorsak 200 bin hektar alanda bu rakamı iki katına çıkarabiliriz. Bakanlığımızın da desteğiyle planlı bir şekilde yeni alanları arıcılara sunarsak, 100 bin ton çam balı üretebiliriz. Dünya bu balı bekliyor ve istiyor. Bunu yaparsak ülkemiz ekonomisi kazanacaktır. Dünyanın en kaliteli balları Türkiye'de üretiliyor.

Önder Çelik
Türkiye
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