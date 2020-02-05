'Başörtüm olmadığı için çok utandım'
|05 Şubat 2020 07:11
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Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan Kalay Apartmanı çöktü. Enkazın altından 13 kişi sağ olarak kurtarıldı. Bu kişilerden biri olan 69 yaşındaki Hatun Kamış, 17 saat sonra ikinci defa hayata merhaba dedi. Kurtarıldığı esnada başörtüsünü istemesiyle dikkat çeken sekiz çocuk annesi, o anları anlattı. Hastanede tedavisi süren Kamış, şunları söyledi: Deprem anında kapıya koştum. Açmaya çalıştım, açılmadı.
Birden aşağı düştük. Ne olduğunu anlamadım. Enkaz altında komşularımız ile konuşmaya başladık. Ekipler beni kurtardıkları sırada başım açıktı, çok utandım. O esnada yeleğimi çıkarıp başımı örttüm. Kalabalığın beni o halde görmesini istemedim. Daha sonra bir kadın başörtüsü uzattı, onu örttüm. Çıkarıldığımda kuvvetim yerindeydi. Allah bana güç verdi. İHA
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