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İthal çekirdekte koronavirüs spekülasyonu

Çin'de çıkan ve bütün dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'deki Çin çekirdeğini de (siyah çekirdek) etkiledi.
 05 Şubat 2020 07:54
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İthal çekirdekte koronavirüs spekülasyonu

Tüm Kuru Yemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman "Şu anda ülkeye siyah çekirdek giremiyor. Koronavirüs sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tedbir amaçlı, Çin'den gelen siyah çekirdeğin ülkeye girişini geçici olarak durdurdu. Bu nedenle ithalatçılar rakamı artırdı. Limana gelen ürünler içeri giremiyor" dedi. Son yıllarda Çin'den gelen çekirdeğe büyük rağbet gösterildiğini belirten Karaman "Türkiye'de iki üç yıl öncesine kadar yüzde 95 beyaz ayçekirdeği tüketiliyordu. Ancak vatandaşlar siyah çekirdek talep etmeye başladı. Sebebi ise beyaz çekirdeğe göre daha kaliteli olması. Bu siyah çekirdeği ise Çin'den ithal ediyoruz ve bu nedenle pahalı. Vatandaşlara siyah çekirdeğin Çin'den geldiği net bir şekilde anlatılırsa, fiyatlar düşecektir. Talep olmazsa, ithalat da olmaz" diye konuştu.

Ankara Kahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli de "Ülkemizde tüketilen çekirdeklerin büyük bir kısmı ithal ediliyor. Dolara endeksli olması sebebiyle fiyatlarda artışlar yaşanabiliyor. Sıkıntı, piyasada ürünlerin tek elde toplanması. Buna virüs de eklenince, ürünler 'yok'a düşebiliyor. Rakamlar, az sayıda firmalarca belirleniyor ve fiyatlar artıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan çekirdekte fiyat artışının yanı sıra gramaj oyunu da baş göstermeye başladı. Ağırlığı düşürüp fiyatı indirmeyenler yine sahneye çıktı. Çokça tercih edilen bir çekirdek firması daha önce 76 gramlık paket çekirdeği 2 liraya satarken, ağırlığı 44 grama düşürüp yine aynı fiyattan satmaya başladı.

Sefa Bilgitekin
Türkiye
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