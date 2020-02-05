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Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı

Kurduğu yardım derneğiyle sadece Türkiye değil, dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan oyuncu Gamze Özçelik, Göztepe'deki evini sattı ve Afrika'da yüzlerce su kuyusu açtırdı.
 05 Şubat 2020 07:58
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Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, uzun zaman önce mesleğini tamamen bırakıp yardım işleriyle ilgilenmeye başlamıştı.

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak ihtiyaç sahipleri için çalışan Özçelik, gerçekleştirdiği yardımlarla kamuoyunda takdir topladı.

EVİNİ SATTI, SU KUYULARI AÇTIRDI

Özçelik, son olarak Göztepe'de bulunan yaklaşık 400 bin TL değerindeki evini sattı ve o parayla Afrika'da su kuyuları açtırdı. Her kuyuya da bir şehidimizin adını verdi.
Karar
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