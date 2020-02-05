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İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

İstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. BUDO'dan da bazı seferlerin iptal edildiği bilgisi verildi. Bursa'da şiddetli rüzgar sebebiyle teleferik seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.
 05 Şubat 2020 08:10
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İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

İşte iptal edilen seferler:

ŞEHİR HATLARI

07:30 Beşiktaş-Büyükada

07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDO

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30

Bostancı-Beşiktaş 07:40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

BURSA'DA TELEFERİK SEFERLERİNE ARA VERİLDİ

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.

DHA
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