Kılıçdaroğlu'nun avukatı 54 FETÖ'cüyle görüşmüş
|05 Şubat 2020 08:45
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) soruşturulan 54 kişiyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibatları tespit edildi. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısının iddianamesinde FETÖ'den tutuklanan yargı mensupları, jandarma ve emniyet görevlileri ve avukatlarla yoğun telefon irtibatına yer verildi. ByLock'cu hakim ve savcılarla da irtibatı saptanan Çelik'in, eski korgeneral Metin İyidil'i Sincan Cezaevi'nde ziyarete giden Abdullah Kaya ile 461 telefon görüşmesine ulaşıldı. Çelik'in, eski Maliye Bakanlığı müfettişi Hamza Kaçar'la da irtibatı bulunuyor. İkili 2012'den beri bin 659 kez yaklaşık 10 saat görüşmüş.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da müşteki olduğu iddianamede Çelik'in FETÖ mensuplarıyla irtibatı sıralandı. O isimler arasında, YARSAV Eski Başkanı iken kamu görevinden çıkarılarak tutuklanan Murat Arslan'la 417 görüşme, Başkanlığı'nda 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevli iken FETÖ'den tutuklanan Mehmet Selahattin Dinçer'le 42 görüşme, İzmir Karabağlar İlçe Kaymakamı iken tutuklanan Muammer Sönmez'le 319 görüşme olmak üzere 54 kişiyle görüşme tespit edildi.
Kenan Kıran
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