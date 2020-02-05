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Gıda analiz ücreti düşüyor... Vatandaş test yaptırabilecek

Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda analiz fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor. Böylece aldığı gıda ürününden şüphelenen vatandaş test yaptırabilecek. Hileli ürün çıkarsa analiz ücreti iade edilecek
 05 Şubat 2020 09:00
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Gıda analiz ücreti düşüyor... Vatandaş test yaptırabilecek

Tarım Bakanlığı, bir yandan gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı olması için Meclis'teki yasa çalışmalarını sürdürürken diğer traftan mücadele kapsamını genişletecek yeni adımlar atıyor. Bugüne kadar tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele eden bakanlık, artık vatandaşları fahri müfettiş yapacak.

ŞÜPHELİ ÜRÜNE TEST

Hali hazırda vatandaş şüphelendiği ürünleri Tarım Bakanlığı'nın laboratuvarlarında test ettirebilirken, analiz ücretlerinin yüksekliği nedeniyle bu sistem işletilemiyordu. Yapılacak düzenlemeyle analiz ücretlerinin aşağı çekilmesi planlanıyor. Böylece, aldığı üründen şüphelenen her vatandaş bakanlık laboratuvarlarında ürünü test ettirebilecek. Ayrıca getirdiği üründe sahtekarlık tespit edilirse analiz ücreti de iade edilecek. 39 ilde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda yapılan analiz sonuçları vatandaşa SMS ile bildirilecek. Buna göre sistem şöyle işleyecek: Vatandaş şüphelendiği bir üründen numune alacak. Bu numune bal ve pekmez gibi ürünlerde 50 gram, baharat, salça ve sosta 30 gram, et, balık, unlu mamüllerde 250 gram, alkollü ve alkolsüz içeceklerde de 250 mililitreden aşağı olmayacak. Elden teslim edilmesi gereken ürünün hangi firmadan alındığı bildirilecek. Analiz sonucu 2-5 gün içinde vatandaşa SMS ile bildirilecek.

BAKANLIK BASKIN YAPACAK

Açık ürünlerin analiz sonucunda taklit veya tağşişe rastlanırsa, deforme olabilme etkisi göz önünde bulundurularak, ürünün alındığı firmaya doğrudan bir ceza yazılmayacak. Bakanlık müfettişleri ürünün getirildiği firmaya kendileri baskın yaparak yeniden bir ürün alacak ve aynı şekilde sorun olduğu ortaya çıkarsa firmaya ceza kesilecek.

ANALİZ ÜCRETLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Düzenleme kapsamında analiz ücretlerinin aşağı çekilmesi planlanıyor. Mevcutta KDV hariç et ve et ürünleri için 151, bal için 427, süt ve süt ürünleri için 355, balık için 843, baharat, salça ve soslar için 628, takviye edici gıdaların analizi için ise 287 TL ücret alınıyor.

Barış Şimşek
Sabah
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