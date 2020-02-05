Trabzonspor Başkanı: Ülkemiz adına utanç verici bir durum
|05 Şubat 2020 09:06
|Yazdır
Maçı değerlendiren Ağaoğlu, "Stresten uzak bir maçtı. Taraftarlar ile birlikte güzel bir maç izledik.
Skor da erken geldi, maç da erken koptu. Şartlar ne olursa olsun, ciddiye alınması gereken bir rakipti, Beşiktaş'ı eleyerek gelen bir takım. Rövanş için avantajlı bir skor elde ettik." dedi.
"EMRE'NİN HAKARETİ VARMIŞ, IRKÇILIK YOK"
Mikel'e yapılan ırkçı saldırılar için konuşan başkan, "Ülkemiz adına utanç verici bir durum. 100 yıl arkada kalması gereken, bugün insanlık suçu olarak kabul edilen ırkçılık söylemleri ile gündeme gelmemiz, utanç verici bir durum.
Emre'nin maç içerisinde gerginlik yaşandığında kendisine hakaret ettiğini ama ırkçı bir söylemde bulunmadığını, maçın stresi ile sahada böyle bir şeyin yaşanmasının normal olduğunu, sahadan çıkınca bir şey yaşanmadığını söyledi. Emre'nin olayının ırkçılıkla bir ilgisi yok. Saldırılar sosyal medya üzerinden yapıldı, kulübümüz de tespit edip savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kim olsa aynı tepkiyi gösterir, hoş olmadı. Bu şekilde dünya gündemine oturmamız hoş olmadı. Bu insanlar ülkemizde futbol oynuyorlar, takımlarımızın formalarını giyiyorlar, ülkemizde misafirler. Ülke imajı olarak iyi bir noktaya gelmiştik, ümit ediyorum ki bunu da en iyi şekilde hallederiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRTSPOR
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Trabzonspor kupada gol yağdırdı!
04 Şubat 2020 22:06
|Trabzonsporlu futbolcu gözyaşlarını tutamadı
04 Şubat 2020 21:51
|Fenerbahçe'den 'ırkçılık' açıklaması
04 Şubat 2020 21:11
|Kulüplerin Oyuncu Listeleri açıklandı... Yıldız isimler liste dışı kaldı
04 Şubat 2020 18:59
|Beşiktaş: Hükmen galip ilan edilmeliyiz
04 Şubat 2020 15:45
|Sergen Yalçın'dan Caner Erkin'e: İşine odaklan
04 Şubat 2020 10:49
|Tarık Çamdal asgari ücrete transfer oldu
04 Şubat 2020 09:07
|Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
03 Şubat 2020 21:31
|TFF, Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarını yalanladı
03 Şubat 2020 19:07
|Tunceli'de sahaya köpek girdi, maç durdu
02 Şubat 2020 21:03