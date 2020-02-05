Trabzonspor Başkanı: Ülkemiz adına utanç verici bir durum

Maçı değerlendiren Ağaoğlu, "Stresten uzak bir maçtı. Taraftarlar ile birlikte güzel bir maç izledik.

Skor da erken geldi, maç da erken koptu. Şartlar ne olursa olsun, ciddiye alınması gereken bir rakipti, Beşiktaş'ı eleyerek gelen bir takım. Rövanş için avantajlı bir skor elde ettik." dedi.

"EMRE'NİN HAKARETİ VARMIŞ, IRKÇILIK YOK"

Mikel'e yapılan ırkçı saldırılar için konuşan başkan, "Ülkemiz adına utanç verici bir durum. 100 yıl arkada kalması gereken, bugün insanlık suçu olarak kabul edilen ırkçılık söylemleri ile gündeme gelmemiz, utanç verici bir durum.

Emre'nin maç içerisinde gerginlik yaşandığında kendisine hakaret ettiğini ama ırkçı bir söylemde bulunmadığını, maçın stresi ile sahada böyle bir şeyin yaşanmasının normal olduğunu, sahadan çıkınca bir şey yaşanmadığını söyledi. Emre'nin olayının ırkçılıkla bir ilgisi yok. Saldırılar sosyal medya üzerinden yapıldı, kulübümüz de tespit edip savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kim olsa aynı tepkiyi gösterir, hoş olmadı. Bu şekilde dünya gündemine oturmamız hoş olmadı. Bu insanlar ülkemizde futbol oynuyorlar, takımlarımızın formalarını giyiyorlar, ülkemizde misafirler. Ülke imajı olarak iyi bir noktaya gelmiştik, ümit ediyorum ki bunu da en iyi şekilde hallederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRTSPOR