40 yıldır doktora gitmeyen muhtara Sağlık Bakanlığı'ndan ödül
|05 Şubat 2020 09:20
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden ve aynı zamanda 32 yıldır Süleymaniye Mahallesinde muhtarlık yapan Halim Yiğit, 40 yıldır hiç doktora gitmedi. Sağlık Bakanlığı tarafından muhtara bisiklet hediye edildi. Muhtar gideceği yere bu bisikletle gidip geliyor.
Halim Yiğit (67), İnegöl ilçesinde 32 yıldır muhtarlı yapıyor. Yiğit, 40 yıldır hiç doktora gidip muayene olmadı. Sağlık Bakanlığı kendisine bu davranışından dolayı bisiklet hediye etti. Muhtar, gitmek istediği yere bisikletiyle gidip geliyor. Konuyla ilgili konuşan Halim Yiğit, "40 yıldan beri hiç doktora gitmedim. Sadece yakın gözlüğü almak için doktora gittim. Muhtarların içinde en kıdemli muhtar benim. Sağlık Bakanlığından 40 senedir hiç doktora gitmediğimden dolayı bana bisiklet hediye geldi. İlaç kullanmıyorum, nezle, grip olduğum zaman çeşmenin altına kafamı sokuyorum, hemen burnumdaki tıkanıklıklar gidiyor. Bu şekilde idare ediyorum, hiç doktora gitmem. Ya yürürüm, ya da bisiklet kullanırım . Bir de yazın dağlara çıkarım. Sağlığımı buna borçluyum. Genelde acı biber yerim. Sağlığın ilacı acı biber. Ayranı bol kullanırım, yoğurt yerim. Balı da hayatımda bir sefer yedim" dedi.
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