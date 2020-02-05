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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 05 Şubat 2020 09:37
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,9850 5,9860
Avro 6,6070 6,6080
Sterlin 7,7720 7,8110
ANKARA
ABD Doları 5,9500 6,0100
Avro 6,5650 6,6350
Sterlin 7,7070 7,8510
Anadolu Ajansı
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