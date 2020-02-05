Donald Trump elini sıkmadı Pelosi konuşma metnini yırttı
|05 Şubat 2020 10:00
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü geç saatlerde, Temsilciler Meclisi'ne hitaben yaptığı konuşma, en az içeriği kadar ortaya çıkan iki önemli görüntü ile de gündem oldu.
Trump'ın konuşmasına başlarken, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin elini sıkmadı.
Pelosi'nin elinin havada kalmasına şaşırdığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Bir saat 20 dakika süren konuşmanın finalinde ise Pelosi'nin Trump'ın konuşma metninin bir kopyasını yırttığı görüldü.
"Birliğin Durumu" ismiyle anılan ve ABD Başkanları tarafından her yıl yapılan konuşma sırasında, Demokrat Partili bazı vekillerin salonu terk ettikleri bildiriliyor.
Demokratlar azil kararı vermişti
Donald Trump hakkında, Aralık ayında, Demokrat Parti'nin çoğunlukta olduğu bu salonda azil kararı verilmişti.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da ise Çarşamba günü, Başkan Trump'ın aklanacağına kesin gözüyle bakılıyor.
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