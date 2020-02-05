1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,23 artarak 122.416,65 puana yükseldi
 05 Şubat 2020 10:04
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,23 artarak 122.416,65 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 280,48 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 122.416,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün artan küresel risk iştahına paralel güçlenen alımlarla yüzde 2,43 değer kazanarak günü 122.136,17 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesinin yanı sıra beklentilerden iyi gelen şirket bilançoları ve makroekonomik verilerin etkisiyle yatırımcıların dün tekrar hisse senedi piyasalarına yöneldiğini, ancak haber akışına bağlı olarak oynaklığın yüksek olabileceğini ifade etti.

Bugün ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 123.900 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güne başlarken döviz fiyatları
05 Şubat 2020 09:37		 Altına yatırım ikiye katlandı, mevduatlar 80 milyar lirayı aştı
04 Şubat 2020 22:11
Borsa, günü yükselişle tamamladı
04 Şubat 2020 18:29		 Kritik seviyeyi aşan altın düşüşe geçti
04 Şubat 2020 17:35
Dövizde gün sonu fiyatları
04 Şubat 2020 17:31		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
04 Şubat 2020 13:14
Gün ortası döviz fiyatları
04 Şubat 2020 12:03		 Borsa güne yükselişle başladı
04 Şubat 2020 10:09
Güne başlarken döviz fiyatları
04 Şubat 2020 10:06		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
03 Şubat 2020 18:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:58 - Kurduğu tesisle yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor11:56 - Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum11:50 - Motosikletli kuryenin günlük ücreti 300 TL11:49 - FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı11:47 - Kriz dönemlerinde kullanılacak iletişim yöntemleri rehberi hazırlandı11:45 - Hatıra ormanına fidan dikerek ceza almaktan kurtuldular11:41 - Erdoğan: Rejim uygun bölgeye çekilmezse, gereğini yapacağız11:38 - Bakan Gül'den infaz düzenlemesi açıklaması11:35 - Uyuşturucu tedavisine başvuranların yaş ortalaması 2611:34 - Meteoroloji uyardı... Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek
11:32 - Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu11:29 - Koronavirüs salgını Çin'den gelen kargoları da etkiledi11:29 - Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti11:26 - 3 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı11:22 - Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı11:21 - İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusu 22 Avrupa ülkesinden daha fazla11:19 - Sayıştay raporlarında 'sansürleme yapılıyor' iddialarına yanıt11:15 - 'Başkonsolosluk araçlarıyla uyuşturucu ticareti' iddiasına dava
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
TBMM'de 6.3 milyonluk yolsuzluğa soruşturma
Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı
Belediye aracıyla 4 bin 813 sefer 4 milyon km
40 yıldır doktora gitmeyen muhtara Sağlık Bakanlığı'ndan ödül
YÖK, lisans bölümlerinde isim çalışmasını sonuçlandırıyor!
İthal çekirdekte koronavirüs spekülasyonu
ABD'de bir ilk, Türk emniyet müdürü atandı
Fenerbahçe'den coğrafya dersi: Kırıkkale İç Anadolu Bölgesindedir
'Korku filmi' gibi dönerci baskını, halka yediriyorlardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
padişah olamazsın demedim adam olamazsın dedim 1
05.02.2020 zenit vs fenerbahçe maçı 2
Ev erkeği 3
cola turka 4
Ruminasyon 2
Gönül almak 1
El eceliyle ölmek 1
özledim seni 3
rafet efendi 1
sosyal medyaya konan yemek fotoğraflarının buğulanması 6
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam