Aksaray'da itirafçı olan 5 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
|05 Şubat 2020 10:06
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Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınmalarının ardından itirafçı olan 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan S.D. (38), M.C.A. (27), M.A. (40), M.Z. (33) ve A.Ü'nün (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı belirtildi.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 5 şüpheli, terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı.
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