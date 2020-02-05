Fenerbahçe'den coğrafya dersi: Kırıkkale İç Anadolu Bölgesindedir
|05 Şubat 2020 10:09
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Kırklarelispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda isimler karıştırılan Kırıkkale ile Kırklareli illerinin yerleri harita üzerine işaretlenerek gösterildi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor ile deplasmanda mücadele edecek. Sosyal medya üzerinde 'Kırklareli neredeydi?' sorusuyla esprilere neden olan paylaşımlara Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabı da katıldı. Sosyal medya kullanıcılarına Türkiye haritası üzerinden her iki ilin yerini belirterek yapılan paylaşımda, "Kırklareli Marmara Bölgesinde, Kırıkkale İç Anadolu Bölgesindedir" ifadelerine yer verildi. Esprili paylaşım taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.
Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak.
Kırklareli Marmara Bölgesinde, Kırıkkale İç Anadolu Bölgesindedir. 🙂#KIRvFB pic.twitter.com/IQlNY2YSGVFenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2020
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