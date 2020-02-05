HAK, personel alım kriterlerinde düzenlemeye gitti
|05 Şubat 2020 10:12
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Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) uzman ve uzman yardımcılığı ilanlarına başvuru şartları, işe alınacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi.
Helal Akreditasyon Kurumunun, "Helal Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, uzman yardımcıları, mesleğe özel giriş sınavı ile alınacak. Giriş sınavına ilişkin bilgiler, atama yapılacak kadroların sınıfı, dereceleri, sınava kaç kişinin çağrılacağı, en fazla kaç kişinin atanacağı, başvuruda istenen belge ve beyanlar ile gerekli görülen diğer şartlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazete'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kurumun internet sitelerinde duyurulacak.
Giriş sınavına katılabilmek için Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde sayılanların yanı sıra aranacak ek olarak şartlar da belirlendi.
Adayların 35 yaşını doldurmamış, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, mühendislik, fen, fen edebiyat, veteriner, ziraat, su ürünleri fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması gerekecek.Helal Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği
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