Konya merkezli 'mahrem imam' operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı
|05 Şubat 2020 10:22
|Yazdır
Konya merkezli 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 50 şüpheliden 12'si daha gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 50 zanlıdan 12'si daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.
Adreslerinde bulunamayan 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Konya merkezli 22 ilde, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince zanlılardan 15'i gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
05 Şubat 2020 11:49
|3 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
05 Şubat 2020 11:26
|Aksaray'da itirafçı olan 5 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
05 Şubat 2020 10:06
|Kılıçdaroğlu'nun avukatı 54 FETÖ'cüyle görüşmüş
05 Şubat 2020 08:45
|475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
04 Şubat 2020 19:26
|Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı
04 Şubat 2020 18:05
|Aksaray merkezli iki ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
04 Şubat 2020 17:06
|FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 54 gözaltı
04 Şubat 2020 16:11
|15 eski akademisyen FETÖ'den hakim karşısına çıktı
04 Şubat 2020 14:03
|FETÖ'nün 'mütevelli heyeti üyesi' kadın, kuaföre girerken yakalandı
04 Şubat 2020 13:59