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Sıcaklıklar '20 derece birden' düşecek!

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, ''Cuma akşamı ve cumartesi günü eksi 3 derece. Bugün 17 dereceyiz, cumartesi -3 derece'' dedi.
 05 Şubat 2020 10:19
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Sıcaklıklar '20 derece birden' düşecek!

CnnTürk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli Uyardı!

İstanbul'da beklenen kar yağışı tekrar etkisini gösterecek. İstanbul'da yarın öğle saatlerinde başlayacak karla karışık yağmurun akşam saatlerinde kar yağışına dönmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 20 derece düşeceğini belirten

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, bu hafta etkisini gösterecek kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı. Doğan'a göre, Perşembe günü yağmaya başlayacak olan karın cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Doğan, ayrıca şiddetli rüzgar nedeniyle hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtirken, vatandaşların don ve buzlanmaya karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini tekrar gösterecek. İstanbulluları perşembe gününden itibaren etkisini göstermesi beklenen kara karşı dikkatle uyaran hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, "İstanbul'da Perşembe sabah saatlerinde yağmur şeklinde görülecek yağışın öğle saatleri itibariyle karla karışık şekle dönmesini bekliyoruz. Akşam saatlerinde kar şeklinde görülecek. Cuma ve cumartesi günü de kar şeklinde devam edecek. İstanbul'da ayrıca çarşamba ve perşembe kuvvetli rüzgar olacak. Özellikle çarşamba lodos hakim olacak. Perşembe günü de lodos yerini karayele devredecek. Dolayısıyla hava sıcaklıkları 10 - 15 derece düşmüş olacak. Çarşamba günü 10, 15 derece olan hava sıcaklıkları Perşembe günü 4, 5 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji uyardı... Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek

Cuma ve cumartesi günü buzlanmaya dikkat

Sürücüleri yolda buzlanmaya karşı uyaran Doğan, "Cuma ve cumartesi gece sıcaklıkları 0 ile eksi 1 derece olacak. Sürücülerimizin yolda dikkatli olmalarında fayda var. Hem kar yağışı hem de buzlanma ve don olayı oluşabileceği için yolda tedbirli olmaları gerekiyor. Türkiye genelinde kar yağışı çarşamba Trakya'dan başlayarak Perşembe günü etkisini artırarak özellikle Marmara ve Karadeniz civarında kar yağışı bekliyoruz. Güney kesimleri haricinde cuma ve cumartesi günü genellikle kar yağışı göreceğiz. Pazar günü itibariyle yağışların ülkeyi terk etmesini bekliyoruz" dedi.

BÜNYAMİN SÜRMELİ UYARDI: SICAKLIK EKSİ 3'E DÜŞECEK

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de kar yağışıyla ilgili şu uyarılarda bulundu.

Sürmeli'nin sözleri şöyle:

"İstanbul'da bugün fırtına var, lodos var, basınç düşüşü var. Kuvvetli lodos havaya nem taşıyor. Bugün yağış alacağız, günün ikinci yarısında şu andaki verilerde 16,17,18 gibi ağır kuvvetli bir sağanak var. İki üç saat yağacak ama kuvvetli yağacak. Bu kadar sıcaklığın yükselişinin, o rüzgarın kuzeye dönüp yavaş yavaş sıcaklığı aşağı çekmeye başlaması yağışları getirecek.

Kar da yarın gün ortalarından itibaren kar olasılığı başlıyor. Akşam saatleri gibi kar göreceğiz. Cuma öğleden sonra itibariyle yine kar yağışı var. Cuma gece gelecek yağış hem daha kuvvetli hem de soğuk havayla gelecek. Cuma akşamı ve Cumartesi günü; eksi 3 derece. Bugün 17 dereceyiz, cumartesi -3 derece. Cumartesi sabahına, beyaz örtüyle uyanma ihtimalimiz var. Yarınki kar yağışı daha yumuşak ve kısa süreli olduğu için o ihtimali veremiyoruz. Pazartesi günü okulların tatil olma ihtimali de çok zor, çünkü Pazar günü yağış yok.

Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi'nde çığ tehlikesini daha fazla yaşama tehlikemiz var. Uzun aralıklardan sonra gelen kara ekstra dikkat etmemiz lazım."

Kaynak:CnnTürk
CNN Türk
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