İbrahim Kalın uçakta Erdoğan'ın kendi çektiği fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçakta çektiği fotoğrafı kişisel Twitter hesabından paylaştı. Kalın'ın fotoğrafla beraber bıraktığı not dikkat çekti
|05 Şubat 2020 10:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı temaslarında sürekli yanında yer alan Kalın, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kalın, Erdoğan'ın uçakta fotoğrafını paylaştı.
Fotoğrafı kendisinin çektiğini belirten Kalın, paylaşımında 'Bir büyük davanın ağır yükü vardır omuzlarında...' ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
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