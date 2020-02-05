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Kişi başına en fazla aracın düştüğü şehir

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 2019 itibarıyla 23 milyonu aştığı Türkiye'de yaklaşık 4 kişiye bir araç düşüyor. Muğla ve Burdur'a ilişkin kayıtlar, bu illerde her iki kişiden birine araç düştüğünü gösteriyor
 05 Şubat 2020 11:06
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Kişi başına en fazla aracın düştüğü şehir

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 23,2 milyon olduğu Türkiye'de yaklaşık 4 kişiye bir araç düşüyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 156 bin 975 aracın yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16'sını kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 4'ünü kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, toplam 4 milyon 187 bin 776 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il olurken, bu kenti 2 milyon 33 bin 935 taşıtla Ankara, 1 milyon 425 bin 302 taşıtla İzmir, 1 milyon 101 bin 56 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 188 taşıtla Hakkari, 9 bin 359 taşıtla Tunceli, 15 bin 589 taşıtla Bayburt olarak sıralandı.

Trafiğe kayıtlı araçların nüfusa oranına bakıldığında, Burdur ve Muğla'da her iki kişiye bir aracın düşmesi dikkati çekti. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 983 bin 142 olan Muğla'da 506 bin 829 (yüzde 51,6), nüfusu 270 bin 796 olan Burdur'da 134 bin 884 (yüzde 49,8) olarak belirlendi. Üçüncü Antalya'da ise 2 milyon 511 bin 700 nüfusa 1 milyon 101 bin 56 (yüzde 43,8) taşıt düştü.

Buna karşılık Hakkari'de 30 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Söz konusu oranla listede son sırada yer alan 280 bin 991 nüfuslu Hakkari'de araç sayısı 9 bin 188 olarak kaydedildi. Bu ili 18 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 16 kişiye 1 araç düşen Ağrı takip etti.

- Başkentte her 4 kişiye bir otomobil

Otomobiller dikkate alındığında ise Ankara öne çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam 12 milyon 503 bin 49 otomobilin bulunduğu Türkiye'de, ortalama 4 kişiye bir otomobil düşerken, Ankara'da oran yüzde 26,4 olarak gerçekleşti. Toplam 5,6 milyon nüfuslu başkentte trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2019 sonu itibarıyla 1 milyon 489 bin 336 oldu.

Otomobillerin nüfusa göre dağılımına bakıldığında Ankara'yı yüzde 21,3 ile Muğla, yüzde 20,7 ile Antalya ve yüzde 19,9 ile Burdur takip etti.

İstanbul'da ise 15 milyonu aşkın nüfusa karşın otomobil sayısı 2 milyon 876 bin 156 olarak kaydedildi. Böylece İstanbul'da yaklaşık her 5 kişiye bir otomobil düştü.

TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç sayısı ve her 100 kişiye düşen taşıt sayısı şöyle:

Taşıt sayısı

Nüfus

Her 100 kişiye düşen taşıt sayısı

İLER

23.156.975

83.154.997

27,8

Adana

657.202

2.237.940

29,4

Adıyaman

105.856

626.465

16,9

Afyonkarahisar

223.265

729.483

30,6

Ağrı

31.692

536.199

5,9

Aksaray

125.951

416.367

30,2

Amasya

117.601

337.800

34,8

Ankara

2.033.935

5.639.076

36,1

Antalya

1.101.056

2.511.700

43,8

Ardahan

19.192

97.319

19,7

Artvin

38.933

170.875

22,8

Aydın

456.056

1.110.972

41,1

Balıkesir

484.475

1.228.620

39,4

Bartın

51.553

198.249

26,0

Batman

44.882

608.659

7,4

Bayburt

15.589

84.843

18,4

Bilecik

68.934

219.427

31,4

Bingöl

17.111

279.812

6,1

Bitlis

22.235

348.115

6,4

Bolu

114.889

316.126

36,3

Burdur

134.884

270.796

49,8

Bursa

902.981

3.056.120

29,5

Çanakkale

231.148

542.157

42,6

Çankırı

52.617

195.789

26,9

Çorum

171.377

530.864

32,3

Denizli

410.598

1.037.208

39,6

Diyarbakır

122.143

1.756.353

7,0

Düzce

111.587

392.166

28,5

Edirne

160.603

413.903

38,8

Elazığ

126.387

591.098

21,4

Erzincan

59.815

234.747

25,5

Erzurum

119.108

762.062

15,6

Eskişehir

287.142

887.475

32,4

Gaziantep

518.415

2.069.364

25,1

Giresun

91.540

448.400

20,4

Gümüşhane

24.772

164.521

15,1

Hakkari

9.188

280.991

3,3

Hatay

492.988

1.628.894

30,3

Iğdır

28.069

199.442

14,1

Isparta

178.205

444.914

40,1

İstanbul

4.187.776

15.519.267

27,0

İzmir

1.425.302

4.367.251

32,6

Kahramanmaraş

235.383

1.154.102

20,4

Karabük

65.686

248.458

26,4

Karaman

91.378

253.279

36,1

Kars

45.160

285.410

15,8

Kastamonu

130.296

379.405

34,3

Kayseri

378.771

1.407.409

26,9

Kırıkkale

68.142

283.017

24,1

Kırklareli

133.401

361.836

36,9

Kırşehir

68.323

242.938

28,1

Kilis

47.244

142.490

33,2

Kocaeli

399.064

1.953.035

20,4

Konya

724.397

2.232.374

32,4

Kütahya

210.652

579.257

36,4

Malatya

176.389

800.165

22,0

Manisa

590.671

1.440.611

41,0

Mardin

75.935

838.778

9,1

Mersin

619.418

1.840.425

33,7

Muğla

506.829

983.142

51,6

Muş

33.608

408.809

8,2

Nevşehir

121.818

303.010

40,2

Niğde

107.255

362.861

29,6

Ordu

136.111

754.198

18,0

Osmaniye

164.595

538.759

30,6

Rize

80.210

343.212

23,4

Sakarya

287.793

1.029.650

28,0

Samsun

359.612

1.348.542

26,7

Siirt

20.493

330.280

6,2

Sinop

59.475

218.243

27,3

Sivas

160.963

638.956

25,2

Şanlıurfa

253.375

2.073.614

12,2

Şırnak

29.310

529.615

5,5

Tekirdağ

269.373

1.055.412

25,5

Tokat

179.184

612.747

29,2

Trabzon

197.471

808.974

24,4

Tunceli

9.359

84.660

11,1

Uşak

137.574

370.509

37,1

Van

77.311

1.136.757

6,8

Yalova

65.991

270.976

24,4

Yozgat

106.682

421.200

25,3

Zonguldak

155.221

596.053

26,0
Anadolu Ajansı
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