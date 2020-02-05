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Eminönü'nde balıkçı tekneleri için yeni karar

Eminönü'ndeki tarihi balıkçıların tahliyesine ilişkin davada mahkeme, 3 nolu tarihi balıkçı teknesinin kira sözleşmesinin devam ettiğine hükmederek, tahliye kararının durdurulmasına karar verdi
 05 Şubat 2020 11:12
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Eminönü'nde balıkçı tekneleri için yeni karar

İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, "Tekne sahipleri ile kiracılık ilişkisi sürüyor" diyerek, balıkçı teknesinin tahliye kararını kaldırdı. Balıkçılar, 1 yıllık kira bedelini de ödemeye hazır olduklarını aktardı. Kira sözleşmesi, Temmuz 2020'de dolacak.

Galata Köprüsü ile Turyol iskelesi arasında, uzun yıllardır faaliyet gösteren balıkçı teknelerine İBB tarafından gönderilen ihtarname ile ilgili dava, İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. 1 Kasım 2019'da sona eren kira sözleşmesi sonrasında tahliyesi istenen balıkçıların yüzü bu kez güldü. Mahkeme, "Tekne sahipleri ile kiracılık ilişkisi sürüyor" diyerek, tahliye kararını kaldırdı. Karar, 3 Nolu tekne için emsal olarak gösteriliyor. İBB, 2 hafta içerisinde İstinaf Mahkemesi'ne itiraz için başvurabilecek.

"TEKNELER KISA SÜRELİ KAPANABİLİR"

Konu ile ilgili sozcu.com.tr ye konuşan Eminönü Balık Ekmek Kooperatifi ve 3 Nolu tekne sahibi Arif Hikmet İlke, mahkemenin kiracı olduklarına karar verdiğini belirterek, "Bunu bir zaman kazanma süreci olarak değerlendiriyorduk ve bunda da ne kadar haklı olduğumuzu gördük. İBB ile diyalog halindeyiz ve onların proje ekibi ile de süreci değerlendiriyoruz.

Yılın ilk çeyreğinde bu sorunun tamamen çözüleceğine inanıyoruz, mağdur edilmeyeceğimiz sözünü bize verdiler. Biz de yanlış anlaşıldığımız noktaları onlara anlattık. İstanbullulara balık hizmeti vermeye devam edeceğiz. ARGE çalışmalarımızı da belediyeye anlattık Tekneler 15 gün sonra da 1 ay sonra da kapanabilir ancak bu kısa vadeli olacak tam anlamıyla bir tahliye söz konusu değil. Kiracılık ilişkimiz sürüyor" diye konuştu.

Sibel GÜLERSÖYLER
Sözcü
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