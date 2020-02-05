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Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı

Popüler dizi ve film platformu Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü yürürlükten kaldırdı.
 05 Şubat 2020 11:22
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Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı

Netflix Destek sayfasında da konuyla ilgili şu açıklama yer alıyor:

"Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır. Yeni üyeliğinizi başlatmak için Netflix.com adresine gidin, size en uygun planı ve ödeme seçeneğini seçin, e-posta adresinizi girin, bir parola belirleyin ve izlemeye başlayın.

Netflix üyeleri, dizi ve film kataloğunun tamamına anında erişebilir. Yayın planları, cihazlar ve daha fazlasına ilişkin bilgiler Netflix nedir? başlıklı sayfada bulunabilir.

Netflix üyeliğinizi başlattıktan sonra üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Bu açıklama dışında Netflix Türkiye'den konuyla ilgili herhangi bir duyuru gelmedi.

Digital yayın platformu Netflix'in ücretsiz deneme süresi Türkiye için tarih oldu. Netflix Türkiye internet sitesine girip deneme süresi başlatmak isteyen kullanıcılar artık bu seçeneğin olmadığını görüyor.
Cumhuriyet
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