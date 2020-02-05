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Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Türkiye, 2020 itibarıyla uygulanan asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre İspanya, Yunanistan, Portekiz, Sırbistan ve Bulgaristan'ın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı
 05 Şubat 2020 11:32
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Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin satın alma gücü paritesine oranında Avrupa'da 8'inci sıraya yükselen Türkiye'nin aynı zamanda asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke olduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2020 yılının ilk yarısına ilişkin açıkladığı Avrupa ülkelerindeki asgari ücret verilerini değerlendirdi.

Asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiklerini anımsatan Selçuk, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu vurguladı.

Bu durumu Eurostat'ın açıkladığı verilerin de teyit ettiğini belirten Selçuk, "2019 yılında net 2 bin 20 lira olan asgari ücreti, 2020 yılında yüzde 15 artış yaparak net 2 bin 324 liraya yükselttik. Böylece, enflasyonun yaklaşık 3 puan üzerinde sağlanan artış ile Avrupa'da asgari ücreti geçen yıla göre en fazla yükselten ikinci ülke olduk." dedi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2020 itibarıyla uygulanan asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre İspanya, Yunanistan, Portekiz, Sırbistan ve Bulgaristan'ın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre karşılaştırmasına baktığımızda AB'ye üye 27 ülke arasında 2015 yılında 15'inci sırada, 2019 yılında 10'uncu sıradayken bu yıl ülkemiz 8'inci sıraya yükselmiş durumda."
Anadolu Ajansı
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