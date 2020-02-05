1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uyuşturucu tedavisine başvuranların yaş ortalaması 26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2018 Ulusal Uyuşturucu Raporu verilerine göre; tedavi amacıyla tedavi merkezlerine başvuran hastaların yaş ortalaması 26'dır
 05 Şubat 2020 11:35
Yazdır
Uyuşturucu tedavisine başvuranların yaş ortalaması 26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2018 Ulusal Uyuşturucu Raporu verilerine göre tedavi amacıyla tedavi merkezlerine başvuran hastaların yaş ortalamasının 26 olduğunu bildirdi.

Koca, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, "uyuşturucu kullandığı tespit edilen 18 yaş altındaki kişilerin sayısı ve uyuşturucu konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin" yazılı soru önergesine yanıt verdi.

Uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi merkezlerinde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalara ilişkin verilerin, her yıl yayımlanan raporlarda yer aldığını belirten Koca, 2018 Ulusal Uyuşturucu Raporu verilerine göre tedavi merkezlerine başvuran hastaların yaş ortalamasının 26 olduğunu bildirdi.

Koca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden Gençlerde Bağımlılık Araştırması'nın, periyodik olarak yapıldığını kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının, en üst düzeyde güçlü iş birliğini esas alan multisektörel yaklaşımla oluşturulan, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu koordinasyonunda yürütüldüğünü anlatan Koca, kurulun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilinin katılımıyla oluştuğunu ifade etti.

-"Risk altındaki öğrencileri erken tespit"

Yüksek Kurula bağlı alt kurullar ve koordinasyon kurullarının da görev yaptığını, bu kurullarda kamu kurumu temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcilerinin de yer aldığını anımsatan Koca, şunları kaydetti:

"Kurumlar arası iş birliği ile 2015 Uyuşturucu ile Mücadelede Acil Eylem Planı, 2016-2018 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve 2018-2023 yıllarını kapsayan Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırladık.

Eylem planları kapsamında toplumun uyuşturucu konusunda bilinçlendirilmesini sağlayan önleme çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde hazırlanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ülke genelinde uygulanmaktadır. TBM, bilimsel temelli yaklaşımla hazırlanan, her yaş grubuna özel modüllerden oluşan bir programdır. Bu program kapsamında okul öncesi dönemden başlayarak örgün eğitimin her kademesinde bulunan öğrencilerin yanı sıra, öğretmenlere, velilere ve toplumun diğer kesimlerine yaygın eğitim yoluyla ulaşılmaktadır. TBM kapsamında 31 bin 581 rehber öğretmen eğitilerek, okullarda uyuşturucu ile mücadele programlarını yürütmeleri, risk altındaki öğrencileri erken tespit etmeleri ve bu öğrencilere özel yaklaşımlar sergileyerek erken tanı ve tedavi süreçlerini desteklemeleri sağlandı. Bu program, halk eğitimi merkezleri aracılığıyla yaygınlaştırıldı."

- "Koruyucu, önleyici çalışmalar yürütülüyor"

Koca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporcu eğitim merkezlerinden, gençlik merkezlerinden ve gençlik kamplarından yararlanan gençlerin yanı sıra Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan yararlanan gençlere yönelik de TBM programı kapsamında eğitimlerin verildiğini, koruyucu, önleyici çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında medya aracılığıyla toplumun bilgilendirilmesini sağlamak için kamu spotlarının yapıldığına, medya kampanyalarının yürütüldüğüne işaret eden Koca, Türkiye'de uyuşturucu ile mücadele politikalarına rehberlik etmesi için farklı yaş gruplarında uyuşturucu madde kullanım oranlarının izleminin yapılmasını sağlayan araştırmaların, ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Koca, bu kapsamda; 15-64 yaş grubu nüfusta "Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması"nın İçişleri Bakanlığı tarafından, "Üniversite Gençliği Profil Araştırması"nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, "14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden Gençlerde Bağımlılık Araştırması"nın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığını anımsattı. Koca, bu araştırmaların periyodik olarak yapılmasına devam edileceğini vurguladı.

2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi Eylem Planı'nda 2023 yılına kadar uyuşturucu ile mücadele alanında yürütülmesi planlanan çalışmaların detaylı olarak yer aldığını anlatan Koca, yapılan saha araştırmalarından elde edilen veriler doğrultusunda ihtiyaç duyulan yeni politikalara yönelik strateji ve faaliyetlerin, eylem planına eklenerek güncellendiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla mücadelede iş birliği çağrısı
05 Şubat 2020 12:05		 Erdoğan: Rejim, Şubat'ta çekilmezse, gereğini yapacağız
05 Şubat 2020 11:41
Bakan Gül'den infaz düzenlemesi açıklaması
05 Şubat 2020 11:38		 Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu
05 Şubat 2020 11:32
İbrahim Kalın uçakta Erdoğan'ın kendi çektiği fotoğrafını paylaştı
05 Şubat 2020 10:36		 Bakan Murat Kurum: Topyekün seferberlik şart!
05 Şubat 2020 09:16
CHP'den olay yaratacak CNN Türk kararı
05 Şubat 2020 08:58		 800 metre mesafede eller tetikte
05 Şubat 2020 08:36
Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı için süreç başladı
05 Şubat 2020 07:36		 Belediye aracıyla 4 bin 813 sefer 4 milyon km
05 Şubat 2020 07:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:58 - Kurduğu tesisle yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor11:56 - Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum11:50 - Motosikletli kuryenin günlük ücreti 300 TL11:49 - FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı11:47 - Kriz dönemlerinde kullanılacak iletişim yöntemleri rehberi hazırlandı11:45 - Hatıra ormanına fidan dikerek ceza almaktan kurtuldular11:41 - Erdoğan: Rejim, Şubat'ta çekilmezse, gereğini yapacağız11:38 - Bakan Gül'den infaz düzenlemesi açıklaması11:35 - Uyuşturucu tedavisine başvuranların yaş ortalaması 2611:34 - Meteoroloji uyardı... Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek
11:32 - Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu11:29 - Koronavirüs salgını Çin'den gelen kargoları da etkiledi11:29 - Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti11:26 - 3 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı11:22 - Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı11:21 - İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusu 22 Avrupa ülkesinden daha fazla11:19 - Sayıştay raporlarında 'sansürleme yapılıyor' iddialarına yanıt11:15 - 'Başkonsolosluk araçlarıyla uyuşturucu ticareti' iddiasına dava
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
TBMM'de 6.3 milyonluk yolsuzluğa soruşturma
Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı
Belediye aracıyla 4 bin 813 sefer 4 milyon km
40 yıldır doktora gitmeyen muhtara Sağlık Bakanlığı'ndan ödül
YÖK, lisans bölümlerinde isim çalışmasını sonuçlandırıyor!
İthal çekirdekte koronavirüs spekülasyonu
ABD'de bir ilk, Türk emniyet müdürü atandı
'Korku filmi' gibi dönerci baskını, halka yediriyorlardı
Fenerbahçe'den coğrafya dersi: Kırıkkale İç Anadolu Bölgesindedir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yemekle beraber çay içmek 1
yalçın ne maç oluyor ama 2
Gittiği yere eli boş gitmemek 6
john obi mikel'in ırkçılık iftirasından ceza alması 1
rafet efendi 1
kına yakmak 2
kanal istanbul projesinin imar planının onaylanması 1
Seni ilgilendirmez 7
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1
05.02.2020 zenit vs fenerbahçe maçı 2
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gaziantep Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam