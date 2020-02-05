Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum

Galatasaray'da sevilen bir karakter olmasına rağmen bu sezon yaşadığı başarısız performansı yüzünden gözden düşen Nagatomo, kulüpten ayrılmayı kafasına koydu.

Yüksek iş ahlakı ile bilinen Japon sol bek, en yakın zamanda kulüp bulup ayrılacak. Sarı kırmızılı kulüpten önümüzdeki 6 ay için 1 milyon Euro alma hakkı bulunan Nagatomo, yöneticilere, "Bundan sonra Galatasaray forması giyemeyeceğim için üzgünüm ancak profesyonel hayatta bunlar var. Sadece antrenmanlara çıkarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. En kısa zamanda kulüp bulup gideceğim" dedi.