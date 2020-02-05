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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle
 05 Şubat 2020 12:07
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,98705,9880
Avro6,61306,6140
Sterlin7,78607,8250
ANKARA
ABD Doları5,95006,0100
Avro6,56506.6350
Sterlin7.72107,8700
Anadolu Ajansı
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