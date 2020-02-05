Bakan Varank'tan Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne davet
|05 Şubat 2020 12:10
|Yazdır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne vatandaşları davet ederek, organizasyonda bu yıl ilk kez uluslararası katılımcıların ağırlanacağını bildirdi.
Bakan Varank, Twitter hesabından, 20-23 Ağustos'ta Antalya Saklıkent'te gerçekleştirilecek şenliğe ilişkin paylaşımda bulundu.
Organizasyona katılmak için 31 Mart'a kadar başvuru yapılabileceğini belirten Varank, "22 yıldır geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene ilk defa uluslararası katılımcıların da ağırlanacağı Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Etkinliğe katılmak isteyenler, http://senlik.tug.tubitak.gov.tr/ adresinden başvuru yapabilecek. Katılımcılar, başvurular arasından kurayla belirlenecek, şenliğe katılım ücretsiz olacak.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından geçen yıl ilk defa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde düzenlenen şenliğin katılımcı sayısı önceki yıllara göre 4 kattan fazla artarak 1500'e ulaşmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki
05 Şubat 2020 13:45
|'Eğitim seviyemizin çok daha yükselmesi için tedbirler alıyoruz'
05 Şubat 2020 13:19
|Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler
05 Şubat 2020 13:07
|'AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi'
05 Şubat 2020 12:22
|Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla mücadelede iş birliği çağrısı
05 Şubat 2020 12:05
|Erdoğan: Rejim, Şubat'ta çekilmezse, gereğini yapacağız
05 Şubat 2020 11:41
|Bakan Gül'den infaz düzenlemesi açıklaması
05 Şubat 2020 11:38
|Uyuşturucu tedavisine başvuranların yaş ortalaması 26
05 Şubat 2020 11:35
|Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu
05 Şubat 2020 11:32
|İbrahim Kalın uçakta Erdoğan'ın kendi çektiği fotoğrafını paylaştı
05 Şubat 2020 10:36