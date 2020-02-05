Ordu'da heyelan tehlikesi yaşayan evlere tahliye

Ordu'nun Aybastı ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle hareketlilik gösteren toprak bölge halkına zorluk yaşatıyor...

Toygar Mahallesi'nde dün meydana gelen heyelanın ardından AFAD ekipleri bölgeye gitti. Mahallede inceleme başlatan ekipler çalışmaların tamamlanamaması üzerine bölgedeki 12 evi tedbir amaçlı tahliye etti.

AFAD ekipleri bu sabah yeniden mahalleye gelerek, teknik inceleme başlattı. İncelemelerin ardından, tahliyeye devam edilip edilmeyeceği yönünde rapor hazırlanacağı bildirildi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, ilçenin son günlerde ciddi yağış aldığını, kar sularının da erimeye başlamasıyla bazı mahallelerde heyelan ile göçüklerin olduğunu söyledi. Geçtan, "Kar sularının erimsi ve dere yatağındaki yeraltı sularının harekete geçmesiyle heyelan oluştu. Heyelanın ardından bizler de tedbir alarak, binaları tahliye ettik. Son iki günde, sadece burada değil, birçok yerleşim yerinde yer yer göçükler oluştu. Şu anda herhangi bir ciddi durum yok. Ancak heyelan bölgesinde toprak hareketi sürüyor. AFAD ekiplerinin incelemesi sürüyor. Belediye olarak gerekli tedbirleri almış durumdayız" dedi.

Öte yandan, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'nde 15 Mayıs 2019'da meydana gelen heyelanda 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkılmıştı.