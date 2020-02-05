Ordu'da heyelan tehlikesi yaşayan evlere tahliye
|05 Şubat 2020 12:13
|Yazdır
Ordu'nun Aybastı ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle hareketlilik gösteren toprak bölge halkına zorluk yaşatıyor...
Toygar Mahallesi'nde dün meydana gelen heyelanın ardından AFAD ekipleri bölgeye gitti. Mahallede inceleme başlatan ekipler çalışmaların tamamlanamaması üzerine bölgedeki 12 evi tedbir amaçlı tahliye etti.
AFAD ekipleri bu sabah yeniden mahalleye gelerek, teknik inceleme başlattı. İncelemelerin ardından, tahliyeye devam edilip edilmeyeceği yönünde rapor hazırlanacağı bildirildi.
Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, ilçenin son günlerde ciddi yağış aldığını, kar sularının da erimeye başlamasıyla bazı mahallelerde heyelan ile göçüklerin olduğunu söyledi. Geçtan, "Kar sularının erimsi ve dere yatağındaki yeraltı sularının harekete geçmesiyle heyelan oluştu. Heyelanın ardından bizler de tedbir alarak, binaları tahliye ettik. Son iki günde, sadece burada değil, birçok yerleşim yerinde yer yer göçükler oluştu. Şu anda herhangi bir ciddi durum yok. Ancak heyelan bölgesinde toprak hareketi sürüyor. AFAD ekiplerinin incelemesi sürüyor. Belediye olarak gerekli tedbirleri almış durumdayız" dedi.
Öte yandan, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'nde 15 Mayıs 2019'da meydana gelen heyelanda 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı
05 Şubat 2020 13:43
|Van'da çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı
05 Şubat 2020 13:38
|ESHOT tüm elektrik ihtiyacını güneşten sağlayacak
05 Şubat 2020 13:03
|Van'da arama ekibinin üzerine de çığ düştü
05 Şubat 2020 12:26
|İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusu 22 Avrupa ülkesinden daha fazla
05 Şubat 2020 11:21
|'Korku filmi' gibi dönerci baskını, halka yediriyorlardı
05 Şubat 2020 10:51
|Polis bağladığı servisteki öğrencileri mağdur etmedi
05 Şubat 2020 10:41
|Yolcu otobüsünde valizden kaçan piton paniğe neden oldu
05 Şubat 2020 10:25
|Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
04 Şubat 2020 21:36
|Ağrı-Van kara yolu ulaşıma kapandı
04 Şubat 2020 20:31