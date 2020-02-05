1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ

2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ
 05 Şubat 2020 12:15
Yazdır
2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

2020 YILI ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE VERİLECEK EĞİTİM DESTEĞİ TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari %20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Destek eğitim giderleri

MADDE 3 - (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur.

a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 790 TL, grup eğitimi için aylık 221 TL olarak belirlenmiştir.

b) Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

c) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınır.

Diğer hususlar

MADDE 4 - (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik
01 Şubat 2020 00:39		 Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik
01 Şubat 2020 00:37
Yurtdışı Gündelik Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı
25 Ocak 2020 09:47		 Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği
25 Ocak 2020 06:09
Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
25 Ocak 2020 06:04		 Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yönetmeliğinde Değişiklik
25 Ocak 2020 06:01
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
18 Ocak 2020 01:25		 Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2020-1)
18 Ocak 2020 00:49
Avukatların yeşil pasaport alma usulüne dair yönetmelik yayımlandı
17 Ocak 2020 02:04		 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
16 Ocak 2020 04:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:49 - Almanya 1 Mart'ta kapıları açıyor13:49 - YKS ücretlerine yüzde 40 zam13:45 - Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki13:43 - Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı13:41 - FETÖ'nün 'izdivaç abisi'ne hapis cezası13:38 - Van'da çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı13:37 - Google, Rekabet Kurulunda sözlü savunma yaptı13:33 - Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi13:33 - TRT binlerce öğrenciye staj imkanı sağladı13:27 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:24 - Kreşte öğretmen 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı13:19 - 'Eğitim seviyemizin çok daha yükselmesi için tedbirler alıyoruz'13:16 - Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı13:12 - Otomotivde 2019'un ihracat şampiyonları belli oldu13:10 - 'Hak arama kültürünün yaygınlaşması için çalışıyoruz'13:07 - Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler13:03 - ESHOT tüm elektrik ihtiyacını güneşten sağlayacak12:59 - İtfaiye aracı kazasına soruşturma başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
'Korku filmi' gibi dönerci baskını, halka yediriyorlardı
Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti
Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı
40 yıldır doktora gitmeyen muhtara Sağlık Bakanlığı'ndan ödül
TBMM'de 6.3 milyonluk yolsuzluğa soruşturma
Belediye aracıyla 4 bin 813 sefer 4 milyon km
YÖK, lisans bölümlerinde isim çalışmasını sonuçlandırıyor!
Fenerbahçe'den coğrafya dersi: Kırıkkale İç Anadolu Bölgesindedir
İthal çekirdekte koronavirüs spekülasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir dediğini iki etmemek 2
04.02.2020 manisa depremi 2
padişah olamazsın demedim adam olamazsın dedim 1
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1
donmuş veya ertelenmiş yas 3
Ruminasyon 2
kulak misafiri 4
04.02.2020 cska moskova vs anadolu efes maçı 5
idlip de şehit sayısı 6 ya yükseldi 2
çayı şekersiz içebilmek 3
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 3 memur alacak
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam