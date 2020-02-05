'AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin, 'Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB'nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız. AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi' dedi
|05 Şubat 2020 12:22
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'daki AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB'nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız."
"AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi."
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