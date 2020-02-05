1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski HSYK üyesi Kaya'ya 'FETÖ üyeliği'nden hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi
 05 Şubat 2020 12:28
Yazdır
Eski HSYK üyesi Kaya'ya 'FETÖ üyeliği'nden hapis

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ahmet Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya sanık Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada Kaya'nın avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, Türkiye Adalet Akademisi müdür yardımcılığı ve müdürlüğü görevlerinde de bulunan ve örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullandığı belirlenen Kaya ile avukatı esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

Suçlamaları reddeden Ahmet Kaya, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

- Karar

Esas hakkındaki savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.

Sanığın "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, Kaya'ya "FETÖ üyeliği" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesi uygulanarak 12 yıla indirildi. Heyet, sanık Ahmet Kaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

- Suçlamalar

Esas hakkındaki mütalaada, ByLock kullanıcısı sanık Ahmet Kaya'nın, HSYK üyesi olarak görev yaptığı dönemde aralarında Ergenekon ve Balyoz davalarına bakan hakim ve savcıların da bulunduğu kişilerle ilgili "soruşturma izni verilmemesi" yönünde oy kullandığı kaydedilmişti.

Kaya'nın firari eski savcı Zekeriya Öz ile FETÖ'den yargılanan eski savcı Sadrettin Sarıkaya'yla ilgili de "soruşturma izni verilmemesi" için oy kullandığı vurgulanan mütalaada, sanığın, Türkiye Adalet Akademisinde müdür ve müdür yardımcılığı yaptığı dönemde hakim adaylarının eğitim süresi sonunda girdikleri sınavda çıkacak soruları örgüt üyelerine dağıttığı ifade edilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün 'izdivaç abisi'ne hapis cezası
05 Şubat 2020 13:41		 Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi
05 Şubat 2020 13:33
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
05 Şubat 2020 13:16		 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
05 Şubat 2020 12:33
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
05 Şubat 2020 11:49		 3 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
05 Şubat 2020 11:26
Konya merkezli 'mahrem imam' operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı
05 Şubat 2020 10:22		 Aksaray'da itirafçı olan 5 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
05 Şubat 2020 10:06
Kılıçdaroğlu'nun avukatı 54 FETÖ'cüyle görüşmüş
05 Şubat 2020 08:45		 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
04 Şubat 2020 19:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:49 - Almanya 1 Mart'ta kapıları açıyor13:49 - YKS ücretlerine yüzde 40 zam13:45 - Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki13:43 - Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı13:41 - FETÖ'nün 'izdivaç abisi'ne hapis cezası13:38 - Van'da çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı13:37 - Google, Rekabet Kurulunda sözlü savunma yaptı13:33 - Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi13:33 - TRT binlerce öğrenciye staj imkanı sağladı13:27 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:24 - Kreşte öğretmen 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı13:19 - 'Eğitim seviyemizin çok daha yükselmesi için tedbirler alıyoruz'13:16 - Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı13:12 - Otomotivde 2019'un ihracat şampiyonları belli oldu13:10 - 'Hak arama kültürünün yaygınlaşması için çalışıyoruz'13:07 - Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler13:03 - ESHOT tüm elektrik ihtiyacını güneşten sağlayacak12:59 - İtfaiye aracı kazasına soruşturma başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
'Korku filmi' gibi dönerci baskını, halka yediriyorlardı
Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti
Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı
40 yıldır doktora gitmeyen muhtara Sağlık Bakanlığı'ndan ödül
TBMM'de 6.3 milyonluk yolsuzluğa soruşturma
Belediye aracıyla 4 bin 813 sefer 4 milyon km
YÖK, lisans bölümlerinde isim çalışmasını sonuçlandırıyor!
Fenerbahçe'den coğrafya dersi: Kırıkkale İç Anadolu Bölgesindedir
İthal çekirdekte koronavirüs spekülasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
05.02.2020 zenit vs fenerbahçe maçı 2
ümidini kesmek 4
ben seni vursam bile üzülmem kediye mi üzüleceğim 1
Sıfatsız 3
04.02.2020 cska moskova vs anadolu efes maçı 5
bekçinin 5071 tl,öğretmenin 4013 tl maaş alması 1
Duymayı çok istediğimiz cümleler 2
El eceliyle ölmek 1
kova erkeğini tavlama 1
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 3 memur alacak
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam