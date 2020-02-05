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AYM rakamları açıkladı... İlk sırada adil yargılanma hakkı ihlali var

Anayasa Mahkemesi geçen yıl yapılan 42 bin 971 bireysel başvurudan bin 250'sinde ihlal tespit etti. Uygulamasının başladığı 2012 yılından bugüne yapılan toplam bireysel başvuru sayısının 254 bin 636'ya ulaştı
 05 Şubat 2020 12:31
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AYM rakamları açıkladı... İlk sırada adil yargılanma hakkı ihlali var

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru istatistikleri AYM'nin internet sitesinde yayınlandı. 2019 yılında AYM'ye 42 bin 971 bireysel başvuru yapılırken, bunlardan 39 bin 469'u sonuçlandırıldı.

AYM'nin, yapılan bireysel başvuruları karşılama oranı ise yüzde 92 olarak gerçekleşti. Uygulamanın başladığı 2012 yılından bugüne yapılan toplam bireysel başvuru sayısı 254 bin 636'ya ulaşırken, sonuçlandırılan başvuru sayısı da 211 bin 801 olarak belirlendi.

YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASI ADİL YARGILANMA HAKKI İHLALİ

Sonuçlandırılan başvuruların karar türlerine göre dağılımı şöyle:

- Kabul edilemezlik: 189 bin 627
- En az bir hakkın ihlali: 8 bin 369

İhlal kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımı ise şöyle:

- Adil yargılanma hakkı: Yüzde 50.8
- Mülkiyet hakkı: Yüzde 30.9
- İfade özgürlüğü: Yüzde 6.6
- Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı: Yüzde 2.6
- Kötü muamele yasağı: Yüzde 2.1
- Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı: Yüzde 2

İhlal kararlarının yıllara göre dağılımı göz önüne alındığında, 2019 yılı tespit edilen bin 250 ihlal kararı ile bireysel başvuru uygulamasının başladığı tarihten bugüne kadar verilen toplam ihlal kararlarının yüzde 14.6'sını oluşturdu. En çok ihlal kararı verilen yıl 2018 olurken, mahkemenin tespit ettiği 2 bin 221 ihlal kararı toplamın yüzde 25,9'una denk düştü.
DHA
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