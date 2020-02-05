İBB iptal etmişti. Atıksu arıtmada istatistikler açıklandı
|05 Şubat 2020 12:59
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Belediye Atıksu İstatistikleri'ni yayımladı. Çevre İstatistikleri kapsamında iki yılda bir güncellenen Belediye Atıksu İstatistikleri'ne göre İzmir, 2018'de Avrupa Birliği (AB) standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesisi sayısı, arıtılan suyun toplam atık suya oranı ve kişi başına düşen atıksu arıtma miktarında Türkiye'nin önde gelen ili oldu. Çalışma Türkiye'deki bin 399 belediyenin atıksu arıtma verilerini barındırıyor.
Kişi başına düşen arıtma miktarında birinci
İzmir AB standartlarında kişi başına düşen atıksu arıtma miktarıyla ilk beş büyükşehir belediyesi arasında ilk sırada yer aldı. İzmir'de ileri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılan kişi başına atık su miktarında yılda 61,4 metreküpe ulaşırken, bu rakam Bursa'da 47,5, Antalya'da 35,6, İstanbul'da 35,1, Ankara'da ise 6,47 metreküp olarak kayıtlara geçti.
İzmir, AB standartlarında atıksu arıtma oranında da beş büyükşehir belediyesi arasında birinci oldu. İzmir'de arıtılan atık suyun yüzde 97,1'i ileri biyolojik arıtma yapan tesislerde arıtılırken, bu oran Bursa'da yüzde 83,7, Antalya'da yüzde 40,5, İstanbul'da yüzde 36,9 Ankara'da ise yüzde 14,4 olarak belirlendi.
22 biyolojik arıtma tesisi
İstatistiklere göre İzmir, AB standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesisi sayısında da lider konumda. İzmir'de İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı 22 biyolojik arıtma tesisi bulunuyor. İzmir'i 18 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile Muğla, 13 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile Ankara, Bursa ve Kocaeli, 12 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ile Manisa ve 10 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ile İstanbul izliyor.
2019'da çıta daha da yükseldi
2019 yılı itibarıyla İzmir'de, atık suyun yüzde 97,3'ü Avrupa Birliği standartlarında arıtım yapan tesislerde arıtıldı. İzmir'de atıksu arıtım hizmetlerinden yararlanan nüfusun kent nüfusuna oranı ise yüzde 98,6'ya ulaştı.
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