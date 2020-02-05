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ESHOT tüm elektrik ihtiyacını güneşten sağlayacak

İlk güneş enerjisi santralini iki buçuk yıl önce devreye alan ESHOT üç santral daha kuruyor. Yeni tesislerin hizmete alınmasıyla ESHOT tüm elektrik ihtiyacını güneş panellerinden karşılayacak
 05 Şubat 2020 13:03
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ESHOT tüm elektrik ihtiyacını güneşten sağlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü üç yeni güneş enerji santrali (GES) daha kuruyor. Gediz Atölyesi'ndeki GES'in ikinci etabını hayata geçirmeye hazırlanan ESHOT, Buca Adatepe ve Çiğli Ataşehir tesislerinin çatılarına da güneş enerjisinden elektrik üreten fotovoltaik paneller kuracak.


924 kilovatlık Ataşehir GES'in 2022'de, 1750 kilovatlık Gediz GES'in ikinci etabının 2023'te, 1000 kilovatlık Buca Adatepe GES'in ise 2024 devreye alınması planlanıyor. ESHOT, projenin ilk etabında Gediz Atölyesi'nin çatılarına yaklaşık iki buçuk yıl önce 835 kilovatlık güneş paneli kurmuştu.


Bu üç GES'in de hizmete alınmasıyla ESHOT, toplamda 4,5 megavatlık (4500 kilovat) kurulu güce erişecek. Böylece, ESHOT'un tüm tesislerinin her yıl tükettiği 6 milyon 250 bin kilovatsaatlik elektrik enerjisinin tamamı güneşten karşılanabilecek.


Yılda en az 5 milyon TL tasarruf

ESHOT'un mevcut elektrik fiyatlarıyla ödediği enerji faturasının bedeli 5 milyon TL'yi buluyor. Yatırım maliyetlerinin geri ödenmesinden sonra kurulacak güneş santralleri sayesinde ESHOT en az 5 Milyon TL'yi bulan bir tasarruf yapmış olacak. Kendi elektriğinin tamamını güneşten karşılayacağı için gelecekte elektrik fiyatında meydana gelen artışlardan da etkilenmeyecek.


Bu yıl 20 elektrikli otobüs daha almayı planlayan ESHOT halen mevcut 20 elektrikli otobüsün şarjının yanı sıra tüm elektrik ihtiyacının yüzde 18'ini güneşten karşılıyor.

Duraklara da güneş enerjisi

ESHOT 65 olan güneş enerjili durak sayısını da ESHOT 2020 Stratejik Planı kapsamında 250'ye çıkacak. Aydınlatmanın yanı sıra yeni dönemde duraklardaki sesli ve görüntülü uyarı ve duyuru sistemleri de güneşle çalışacak.

ESHOT kapalı durak modelini 2020'de yeniden canlandıracak. Kentin en işlek yerlerine yapılacak 10 metrekarelik nostaljik kapalı duraklar da güneş enerjisiyle çalışacak. Mevsime göre ısıtılıp soğutulabilecek bu duraklarda, aydınlatma unsurları ve bilgi ekranları için de güneşten faydalanılacak.

Duraklarda mini kitap köşesinin yanı sıra tanıtım ekranları da bulunacak. Kültür, sanat, spor gibi alanlarda İzmir'e mal olmuş isimlerin yaşam öyküleri ve kente kazandırdıkları da görsel ve işitsel olarak bu ekranlarda tanıtılacak.

Bir yılda 15 bin 850 ağaçlık fayda

ESHOT Genel Müdürlüğü Gediz Ağır Bakım Tesisleri Karoser ve Yardımcı Tesisler çatılarına kurulu 835 kilovatlık güneş enerjisi santrali (GES), Ağustos 2017'de devreye alındı. 10 bin metrekarelik alanda kurulan ve 3 bin 692 panelden oluşan santral, yaklaşık 3 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretti. Tesis güneş enerjisiyle her yıl 15 bin 850 ağacın filtreleyeceği miktara eşit, 631 tonluk karbondioksit emisyonunu engelliyor.

Hangi ilçeye kaç güneş enerjili durak yapılacak?

Aliağa 14
Balçova 3
Bayındır 17
Bayraklı 7
Bergama 9
Bornova 21
Buca 31
Çiğli 10
Foça 5
Gaziemir 3
Güzelbahçe 6
Karabağlar 9
Karşıyaka 7
Kemalpaşa 8
Kiraz 1
Konak 6
Menderes 31
Menemen 4
Narlıdere 2
Ödemiş 2
Seferihisar 19
Tire 4
Torbalı 26
Urla 5
Toplam 250
Memurlar.Net
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