Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
|05 Şubat 2020 13:16
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı oldukları ve Kayseri'de gizlendikleri iddia edilen aralarında ihraç öğretmen ve polislerin olduğu 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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