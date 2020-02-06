2019/6 ile yerleşenler göreve başlatılmazsa, yine mükerrer alım olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS 2019/6 ile 82 Ortaöğretim, 326 Önlisans ve 1905 de Lisans olmak üzere toplamda 2 bin 313 personel alacağını duyurmuştu.

Tercihler de ÖSYM aracılığı ile 21 ila 27 Kasım 2019 tarihleri arasında alınmıştı.

Tercih sonuçları da 6 Aralık 2019 tarihinde açıklandı. 31 Aralık 2019'a kadar da belge teslimi yapıldı.

Sonuçların açıklanmasının üzerinden 2 ay geçti. Ancaş, yerleşen adayların ataması hala yapılamadı.

Sürecin bu şekilde devam etmesi halinde, 2019/6 ile yerleşen adaylar, Şubattaki Sağlık Bakanlığı alımına da tekrar tercih verecekler ve mükerrer yerleştirmeler olacaktır.

Eğer kadroların boş kalması istenmiyorsa, atama işlemlerinin bir an önce tebliğ eidlmesi gerekmektedir.