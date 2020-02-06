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2019/6 ile yerleşenler göreve başlatılmazsa, yine mükerrer alım olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019/6 KPSS ile yerleşen 2 bin 313 kişiyi göreve başlatmazsa, bu adaylar Sağlık Bakanlığının alımına da başvuracak ve mükerrer yerleştirmeler olacaktır.
 06 Şubat 2020 10:00
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2019/6 ile yerleşenler göreve başlatılmazsa, yine mükerrer alım olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS 2019/6 ile 82 Ortaöğretim, 326 Önlisans ve 1905 de Lisans olmak üzere toplamda 2 bin 313 personel alacağını duyurmuştu.

Tercihler de ÖSYM aracılığı ile 21 ila 27 Kasım 2019 tarihleri arasında alınmıştı.

Tercih sonuçları da 6 Aralık 2019 tarihinde açıklandı. 31 Aralık 2019'a kadar da belge teslimi yapıldı.

Sonuçların açıklanmasının üzerinden 2 ay geçti. Ancaş, yerleşen adayların ataması hala yapılamadı.

Sürecin bu şekilde devam etmesi halinde, 2019/6 ile yerleşen adaylar, Şubattaki Sağlık Bakanlığı alımına da tekrar tercih verecekler ve mükerrer yerleştirmeler olacaktır.

Eğer kadroların boş kalması istenmiyorsa, atama işlemlerinin bir an önce tebliğ eidlmesi gerekmektedir.

Çalışma Bakanlığı 2019/6 ile atananları göreve başlatmadı
Memurlar.Net - Özel

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