2019/6 ile yerleşenler göreve başlatılmazsa, yine mükerrer alım olacak
|06 Şubat 2020 10:00
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS 2019/6 ile 82 Ortaöğretim, 326 Önlisans ve 1905 de Lisans olmak üzere toplamda 2 bin 313 personel alacağını duyurmuştu.
Tercihler de ÖSYM aracılığı ile 21 ila 27 Kasım 2019 tarihleri arasında alınmıştı.
Tercih sonuçları da 6 Aralık 2019 tarihinde açıklandı. 31 Aralık 2019'a kadar da belge teslimi yapıldı.
Sonuçların açıklanmasının üzerinden 2 ay geçti. Ancaş, yerleşen adayların ataması hala yapılamadı.
Sürecin bu şekilde devam etmesi halinde, 2019/6 ile yerleşen adaylar, Şubattaki Sağlık Bakanlığı alımına da tekrar tercih verecekler ve mükerrer yerleştirmeler olacaktır.
Eğer kadroların boş kalması istenmiyorsa, atama işlemlerinin bir an önce tebliğ eidlmesi gerekmektedir.Çalışma Bakanlığı 2019/6 ile atananları göreve başlatmadı
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