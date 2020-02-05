Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
|05 Şubat 2020 13:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 artışla 123.574,53 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.438,36 puan artarak 123.574,53 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,47 ve holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,48 ile turizm oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesinin yanı sıra beklentilerden iyi gelen şirket bilançoları ve makroekonomik verilerin etkisiyle yatırımcıların tekrar hisse senedi piyasalarına yöneldiğini ancak haber akışına bağlı olarak oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.
Öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdamı, dış ticaret dengesi, hizmet sektörü PMI, ISM imalat dışı endeks verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 123.900 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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