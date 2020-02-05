Eğitim Bir Sen Şube başkanı, kişiye özel ilandan dolayı, Rektörü YÖK'e şikayet etti

Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de 11 Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadrolardan aşağıda yer verilenlere Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kişiye özel ve belirli bir adayı tarif eden şekilde kriterler eklendiğinden ilanların çoğuna adrese teslim şekilde adaylar yerleşmeye hak kazanmıştır.

KADRO YERİ İLAN ÖZEL ŞARTI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUCU SINAVA GİREN ADAY SAYISI AÇIKLAMA Rektörlük (Basın ve Halkla İlişkiler) Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, Basın alanında en az 10 yıl muhabir olarak çalıştığını SGK dökümü ile belgelendirmek Sonuçlara ulaşmak için TIKLAYINIZ. 1 KİŞİ Muhabir olarak spesifik kritere yer verilmiştir. Ayrıca aranan tecrübe süresi belirli bir adayı da tarif etmektedir. Bu şartlar neticesinde sınava sadece bir kişi girmiştir. Rektörlük (Proje Ofisi) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olup, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak , en az bir yıl Proje Yöneticiliği yapmış olduğunu SGK dökümü ile belgelendirmek Sonuçlara ulaşmak için TIKLAYINIZ 1 KİŞİ Proje biriminde çalıştırılacak aday için sadece "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" alanı başvuruda aranmıştır. Fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerin başvurusuna imkan verilmemiştir. Bu şartlar neticesinde sınava bir kişi girmiştir. Sağlık Hizmetleri MYO/ Yönetim ve Organizasyon /Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Yönetimi veya Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak, Sağlık Yönetimi Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Sağlıkta iletişim konusunda çalışmış olmak . Sonuçlara ulaşmak için TIKLAYINIZ. 3 KİŞİ Sağlıkta iletişim konusunda özel çalışma alanı yazılarak sınava sadece üç adayın girmesi sağlanmıştır. Akademik rekabet engellenmiştir. Sağlık Hizmetleri MYO/ Yönetim ve Organizasyon /Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Yönetimi veya İşletme lisans mezunu olmak, Sağlık Yönetimi Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, hasta güvenliği kültürü konusunda çalışmaları bulunmak. Sonuçlara ulaşmak için TIKLAYINIZ 3 KİŞİ Hasta güvenliği kültürü konusunda özel çalışma alanı yazılarak sınava sadece üç adayın girmesi sağlanmıştır. Akademik rekabet engellenmiştir. Teknik Bilimler MYO/Sondaj Teknolojisi Jeoloji Mühendisliği Lisans mezunu olup Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Sayısal maden haritaları ve uzaktan algılama konularında çalışmaları bulunmak. Sonuçlara ulaşmak için TIKLAYINIZ. 1 KİŞİ Sayısal maden haritaları ve uzaktan algılama konularında çalışma şartı ilana yazılması sebebiyle sınava sadece bir kişi girmiştir. Sosyal Bilimler MYO/Büro Hizmetleri ve Sekreterlik /Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İşletme lisans mezunu olup İşletme Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, En az 3 yıl büro memuru olarak çalıştığını SGK dökümü ile belgelendirmek, Motivasyon ve örgütsel aidiyet konularında çalışmaları bulunmak . Sonuçlara ulaşmak için TIKLAYINIZ. 1 KİŞİ En az 3 yıl büro memuru tecrübesi ve motivasyon ve örgütsel aidiyet konularında çalışma istenmesi sonucunda sınava sadece bir kişi girmiştir. Sosyal Bilimler MYO/Mülkiyet Koruma ve Güvenlik /İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Mezunu olup Yükseköğretim Kurumlarında en az 10 yıl ders verme deneyimine sahip olmak Sonuçlara ulaşmak için TIKLAYINIZ. 1 KİŞİ İş sağlığı ve güvenliği programına ne alanı ne de tecrübesi tam belli olmayan bir ilana çıkılmıştır. Sonuç itibarıyla sadece bir kişi başvurmuştur.

Yaklaşık iki yıldır birçok yazımızda ayrıntılı şekilde açıkladığımız üzere üniversitelerin akademik kadro ilanlarında kontrol ve denetim mekanizmasının bütünüyle ortadan kalkması sebebiyle akademik personel istihdamında keyfilik ve adam kayırmacılık maalesef artarak devam etmektedir. Bazı üniversiteler, adrese teslim ilan şartlarıyla rekabeti engellemekte, öğretim görevlisi ilanlarına sadece bir kişi başvurabilmektedir. Durum böyle olunca, ilana çıkmak ve yazılı sınav yapmak sadece bir formaliteyi yerine getirmekten öteye gitmemektedir.

Bu noktada, "bizim bilebildiğimiz" ilk defa bir sendika tarafından (Batman Eğitim Bir Sen Şubesi) kişiye özel öğretim görevlisi ilanlarını veren Batman Üniversitesi Rektörü hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına şikayette bulunmuştur. Şikayette alımların ilgili mevzuatına aykırı olduğu ve kişilere özel şartlara yer verilerek ayrıcalık tanındığı dile getirilmiştir. Hatta, şikayet daha adaylar kazanmadan hangi kişilerin kazanacağı belirtilerek yapılmış ve sonuçlarda şikayetin doğruluğunu teyit etmiştir.

Bu bağlamda, Batman Üniversitesi özelinde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilanları ile ilgili yapılan yetki devrinin getirdiği başıboş ve keyfi düzenin yükseköğretime daha fazla zarar vermemesi için eskiden olduğu gibi ilanların kontrolünün Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı uhdesine alınması son derece önemlidir!