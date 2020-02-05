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Eğitim Bir Sen Şube başkanı, kişiye özel ilandan dolayı, Rektörü YÖK'e şikayet etti

Batman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş'un kişiye özel alımları Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına şikayet edildi. Şikayet dilekçesinde, kazanacağı iddia edilen tüm adaylar, sözlü sınav sonrasında "kazanan" olarak ilan edildi.
 05 Şubat 2020 16:00
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Eğitim Bir Sen Şube başkanı, kişiye özel ilandan dolayı, Rektörü YÖK'e şikayet etti

Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de 11 Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadrolardan aşağıda yer verilenlere Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kişiye özel ve belirli bir adayı tarif eden şekilde kriterler eklendiğinden ilanların çoğuna adrese teslim şekilde adaylar yerleşmeye hak kazanmıştır.

KADRO YERİ

İLAN ÖZEL ŞARTI

NİHAİ DEĞERLENDİRME

SONUCU

SINAVA GİREN

ADAY SAYISI

AÇIKLAMA

Rektörlük (Basın ve Halkla İlişkiler)

Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, Basın alanında en az 10 yıl muhabir olarak çalıştığını SGK dökümü ile belgelendirmek

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1 KİŞİ

Muhabir olarak spesifik kritere yer verilmiştir. Ayrıca aranan tecrübe süresi belirli bir adayı da tarif etmektedir. Bu şartlar neticesinde sınava sadece bir kişi girmiştir.

Rektörlük (Proje Ofisi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olup, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, en az bir yıl Proje Yöneticiliği yapmış olduğunu SGK dökümü ile belgelendirmek

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1 KİŞİ

Proje biriminde çalıştırılacak aday için sadece "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" alanı başvuruda aranmıştır. Fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerin başvurusuna imkan verilmemiştir. Bu şartlar neticesinde sınava bir kişi girmiştir.

Sağlık Hizmetleri MYO/ Yönetim ve Organizasyon /Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Yönetimi veya Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak, Sağlık Yönetimi Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Sağlıkta iletişim konusunda çalışmış olmak.

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3 KİŞİ

Sağlıkta iletişim konusunda özel çalışma alanı yazılarak sınava sadece üç adayın girmesi sağlanmıştır. Akademik rekabet engellenmiştir.

Sağlık Hizmetleri MYO/ Yönetim ve Organizasyon /Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Yönetimi veya İşletme lisans mezunu olmak, Sağlık Yönetimi Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, hasta güvenliği kültürü konusunda çalışmaları bulunmak.

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3 KİŞİ

Hasta güvenliği kültürü konusunda özel çalışma alanı yazılarak sınava sadece üç adayın girmesi sağlanmıştır. Akademik rekabet engellenmiştir.

Teknik Bilimler MYO/Sondaj Teknolojisi

Jeoloji Mühendisliği Lisans mezunu olup Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Sayısal maden haritaları ve uzaktan algılama konularında çalışmaları bulunmak.

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1 KİŞİ

Sayısal maden haritaları ve uzaktan algılama konularında çalışma şartı ilana yazılması sebebiyle sınava sadece bir kişi girmiştir.

Sosyal Bilimler MYO/Büro Hizmetleri ve Sekreterlik /Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

İşletme lisans mezunu olup İşletme Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, En az 3 yıl büro memuru olarak çalıştığını SGK dökümü ile belgelendirmek, Motivasyon ve örgütsel aidiyet konularında çalışmaları bulunmak.

Sonuçlara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

1 KİŞİ

En az 3 yıl büro memuru tecrübesi ve motivasyon ve örgütsel aidiyet konularında çalışma istenmesi sonucunda sınava sadece bir kişi girmiştir.

Sosyal Bilimler MYO/Mülkiyet Koruma ve Güvenlik /İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksek Lisans Mezunu olup Yükseköğretim Kurumlarında en az 10 yıl ders verme deneyimine sahip olmak

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1 KİŞİ

İş sağlığı ve güvenliği programına ne alanı ne de tecrübesi tam belli olmayan bir ilana çıkılmıştır. Sonuç itibarıyla sadece bir kişi başvurmuştur.

Yaklaşık iki yıldır birçok yazımızda ayrıntılı şekilde açıkladığımız üzere üniversitelerin akademik kadro ilanlarında kontrol ve denetim mekanizmasının bütünüyle ortadan kalkması sebebiyle akademik personel istihdamında keyfilik ve adam kayırmacılık maalesef artarak devam etmektedir. Bazı üniversiteler, adrese teslim ilan şartlarıyla rekabeti engellemekte, öğretim görevlisi ilanlarına sadece bir kişi başvurabilmektedir. Durum böyle olunca, ilana çıkmak ve yazılı sınav yapmak sadece bir formaliteyi yerine getirmekten öteye gitmemektedir.

Bu noktada, "bizim bilebildiğimiz" ilk defa bir sendika tarafından (Batman Eğitim Bir Sen Şubesi) kişiye özel öğretim görevlisi ilanlarını veren Batman Üniversitesi Rektörü hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına şikayette bulunmuştur. Şikayette alımların ilgili mevzuatına aykırı olduğu ve kişilere özel şartlara yer verilerek ayrıcalık tanındığı dile getirilmiştir. Hatta, şikayet daha adaylar kazanmadan hangi kişilerin kazanacağı belirtilerek yapılmış ve sonuçlarda şikayetin doğruluğunu teyit etmiştir.

Bu bağlamda, Batman Üniversitesi özelinde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilanları ile ilgili yapılan yetki devrinin getirdiği başıboş ve keyfi düzenin yükseköğretime daha fazla zarar vermemesi için eskiden olduğu gibi ilanların kontrolünün Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı uhdesine alınması son derece önemlidir!
Memurlar.Net - Özel

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