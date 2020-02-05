Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı askeri konvoyu sınır birliklerine sevk etti
|05 Şubat 2020 13:33
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı askeri konvoyu sınır birliklerine sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy, Hatay'ın Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerine ulaştı.
Askeri araçlar alınan güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.
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