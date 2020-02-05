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TRT binlerce öğrenciye staj imkanı sağladı

Kamu yayıncılığı ile birlikte eğitim misyonunu üstlenen TRT, binlerce gence staj imkanı sağladı. Lise ve üniversite öğrencileri, deneyimli TRT kadrosu ile birlikte haber yazımı, program sunumu, kamera arkası ve reji gibi birçok alanda tecrübe edindi.
 05 Şubat 2020 13:33
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TRT binlerce öğrenciye staj imkanı sağladı

TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak, aynı zamanda bir eğitim fonksiyonu üstlenen de bir kurum olarak gençlerimizin stajına önem veriyoruz. Bu kapsamda lise ve üniversite öğrencilerimize staj imkanı sunuyoruz." dedi. Urgun, staj alım ve başvuru süreci ile ilgili ise "TRT'de staj yapmak isteyen öğrencilerimiz başvuruda bulunuyor insan kaynaklarına. Yazılı ve mülakat süreçlerini geçtikten sonra değerlendiriliyor ve staj yapma imkanı sunuyoruz." şeklinde konuştu.

2019 yılında 777'si üniversite olmak üzere bin 231 öğrenci TRT'de staj yaptı ve son 3 yılda staj yapan öğrenci sayısı 4 bin 186'ya yükseldi.

TRT Haber mikrofonuna edindikleri tecrübeleri aktaran gençler, "Burada stajda iş ortamını öğreniyoruz. Haber içerikleri nasıl hazırlanıyor, nasıl tasarlanıyor, nasıl yayına aktarılıyor, bunları aşama aşama görebiliyoruz." ve "Program denetim servisinde staj yapıyoruz. Çekilen programların içeriğine bakıyoruz. Hatalarını kontrol ediyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.

Stajyer öğrenciler, aldıkları eğitimler ile birlikte iş hayatlarına daha güvenli ve tecrübeli bir şekilde başlama fırsatı buluyor. TRT, kamu yayıncılığıyla birlikte eğitim ve okul misyonunu da her yıl arttırarak sürdürüyor.
Memurlar.Net
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