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Google, Rekabet Kurulunda sözlü savunma yaptı

Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Rekabet Kurulunda sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi
 05 Şubat 2020 13:37
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Google, Rekabet Kurulunda sözlü savunma yaptı

Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Rekabet Kurulunda sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantı kurum binasında yapıldı.

Küle, toplantıda, kurul kararıyla Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı ve sözü soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, Google'ın alışveriş karşılaştırma hizmeti sunan rakiplerini rekabette dezavantajlı konuma düşürdüğünü iddia etti. Şirketin, rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığını ve alışveriş karşılaştırma hizmetleri pazarındaki rekabetin bozulmasına yol açarak, ilgili kanunu ihlal ettiğini savunan temsilci, Google'a idari para cezası verilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, Google'ın dosya kapsamında incelenen ve "Shopping Unit" adı verilen alışveriş birimlerini, rakiplerini dezavantajlı konuma düşürmeyecek makul bir yerde konumlandırması, söz konusu şartların yerine getirilmemesi durumunda ise günlük idari para cezası uygulanması gerektiğini kaydetti.

Hakkında soruşturma yürütülen şirket temsilcileri ise "Shopping Unit"in ürün reklamını gösteren bir mekanizma olduğunu belirterek, burasının alışveriş karşılaştırma hizmeti veren bir alan olmadığını dile getirdi.

- Şirket temsilcileri "kasıt ve ihmal yok" savunmasını yaptı

Söz konusu alanla kaliteli bir reklam yeri yaratıldığını ifade eden şirket temsilcileri, Shopping Unit'in ürün reklamının hem kullanıcılara hem de reklam verenlere daha çok fayda sağladığını anlattı.

Şirket temsilcileri, Shopping Unit'in konumlandırıldığı yer itibarıyla kullanıcılara ve reklam verenlere kolaylık sağladığına dikkati çekerek, "Bu alanın sayfa altına alınması durumunda kullanıcılar nezdinde kafa karışıklığına sebep olur. Shopping Unit'i sayfanın en altına koyarsak organik aramalar sayfanın altına itilmiş oluyor. Bu süreçte reklam verenler, ürün reklamı yerine metin reklamına döner. Bu durumda Shopping Unit'in değerini düşüreceği için Türkiye'de metin reklamına dönülmesine yol açar." dedi.

Kullanıcı ve reklam verenin memnun olduğu bu noktada hangi konuya ceza verileceğinin düşünülmesi gerektiğini savunan şirket temsilcileri, ortada bir kasıt ve ihmal gözükmediğini savundu.

Şirket temsilcisi, idari para cezasına mahal olmadığını belirterek, ceza verilecekse bunun asgari hadden verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 20 Şubat'ta açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.
Anadolu Ajansı
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