FETÖ'nün 'izdivaç abisi'ne hapis cezası
|05 Şubat 2020 13:41
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasında, "izdivaç abisi" olarak görev aldığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Burak Okuç, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Okuç katıldı.
Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül, önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanığın üzerine atılı olan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Esas hakkında savunma yapan Okuç ise üzerine atılı olan suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek, "izdivaç abisi" olmadığını ve ByLock kullanmadığını savundu.
Müzakere arasının ardından mahkeme heyetinin kararını açıklayan Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Karaca, Okuç'un ByLock kullanımına dair tespitler ve örgüt içerisindeki konumunu dikkate alarak, "FETÖ üyeliği" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiğini bildirdi.
Ayrıca sanığın tutukluluk halinin de devamı kararlaştırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi
05 Şubat 2020 13:33
|Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
05 Şubat 2020 13:16
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
05 Şubat 2020 12:33
|Eski HSYK üyesi Kaya'ya 'FETÖ üyeliği'nden hapis
05 Şubat 2020 12:28
|FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
05 Şubat 2020 11:49
|3 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
05 Şubat 2020 11:26
|Konya merkezli 'mahrem imam' operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı
05 Şubat 2020 10:22
|Aksaray'da itirafçı olan 5 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
05 Şubat 2020 10:06
|Kılıçdaroğlu'nun avukatı 54 FETÖ'cüyle görüşmüş
05 Şubat 2020 08:45
|475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
04 Şubat 2020 19:26