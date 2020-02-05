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Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı

Mersin, Adana'nın kuzeyi ile Kayseri'nin güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor
 05 Şubat 2020 13:43
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Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı

Mersin, Adana'nın kuzeyi ile Kayseri'nin güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın gece saatlerine kadar Mersin'in kıyı kesimleri ile Kayseri'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Mersin'in iç ve yüksek kesimleriyle Adana'nın kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.

Yağışların 1400 metreden yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Anadolu Ajansı
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