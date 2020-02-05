1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya 1 Mart'ta kapıları açıyor

Almanya AB ülkeleri dışından da nitelikli çalışanlara kapılarını açacak. Yeni iş gücü yasası kapsamında dil şartında istisnalar ve iş bulma vizesi gibi imkanlar sunuluyor. Avrupa Birliği (AB) dışından kalifiye iş gücünün Almanya'ya gelişini kolaylaştırmayı hedefleyen "Nitelikli İş Gücü Göç Yasası" 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek.
 05 Şubat 2020 13:49
Yazdır
Almanya 1 Mart'ta kapıları açıyor

Almanya'nın Nitelikli İş Gücü Göç Yasası hakkında Köln Ticaret ve Sanayi Odası'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Köln Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sandra von Möller, Almanya'da nitelikli iş gücü açığının ekonomik büyümenin önünde önemli bir risk faktörü oluşturduğunu rakamlarla gösterdi.

Almanya genelinde ekonomik beklentiler üzerine yapılan anketlerde, şirketlerin yüzde 60'ının en büyük endişesinin nitelikli iş gücü gerektiren ve içerideki kaynaklarla kapatılamayan pozisyonlar olduğu belirtiliyor.

Etkinliğe katılan uzmanlar, Almanya'nın iş gücü açığının Avrupa Birliği içinden kapatılmasının mümkün olmadığı sektörler için geliştirilen, AB dışından kalifiye iş gücünün ülkeye gelişini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına yapılan düzenlemeleri detaylı olarak katılımcılarla paylaştı.

TÜRKİYE'DEN BAŞVURMAK İSTEYENLER NE YAPACAK?

Yasanın getirdiği en önemli yenilik, üniversite mezunlarının yanı sıra, mesleki eğitimi ve/veya tecrübesi bulunanlara da Almanya'nın kapılarını açıyor olması. Yasa, eğitimleri ve mesleki kalifikasyonları Almanya tarafından tanınmış kişilere, Almanya'da iş aramak üzere altı aylık iş arama vizesi sağlıyor. İş arama vizesi, haftada 10 saate kadar deneme amaçlı istihdama da müsaade ediyor.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Federal İstihdam Dairesi Yurt Dışı Uzman Yerleştirme Merkezi Sorumlusu Thorsten Rolfsmeier, yasanın amacının bir liste olmaksızın tüm meslek gruplarına kapıları açmak olduğunu belirtti. Rolfsmeier, öngörülen yasal düzenlemelere bakılarak mesleki fırsatların rahatlıkla anlaşılabileceğine dikkat çekti.

Bilişim teknolojileri alanında çalışanlar için sürecin daha kolay işlediğini belirten yetkili, "Bu alan için bir denklik aranmıyor. Diğer sektörlerde yedi yıl olması gereken iş tecrübesinin, bu alanda üç yıl olması yeterli görünüyor" dedi.

Rolfsmeier, Türkiye'den başvurmak isteyenlere "Make it in Germany" platformunu öneriyor. Bu portalda, iş gücü ihtiyacı içinde olan sektörler, başvurulabilecek açık pozisyonlar, sağlanabilecek mesleki eğitimler, yararlanabilecek vize türleri, denklik işlemleri ve Almanya'da yaşam konusunda Türkçe de dahil pek çok dilde danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

DİL KRİTERİNDE İSTİSNALAR

Kuzey Ren-Vestfalya Nitelikli İş Gücü Göç Merkezi Başkanı Axel Rosenthal, temel Almanca bilgisi şartının, bazı pozisyonlarda istisnaları olsa da, esas olduğunu belirterek, "Almanca bilmenin mesleği icra etmek için gerekli olmadığı durumlar da mevcut. Bu nedenle bu kriter durum özelinde değerlendirilmeli ancak hukuki gereklilikler göz ardı edilmemeli. Süreçten öğrenerek, farklı durumlarda nasıl çözümler bulabileceğimizi değerlendirerek ilerleyeceğiz" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD, Türkiye'yle gizli İHA programını askıya aldı
05 Şubat 2020 14:36		 DSÖ uyardı: Maske takmak korona virüsü önlemiyor
05 Şubat 2020 10:20
Donald Trump elini sıkmadı Pelosi konuşma metnini yırttı
05 Şubat 2020 10:00		 Corona virüsü kaç ülkeye yayıldı?
04 Şubat 2020 18:23
Pekin Büyükelçiliğinden Çin'deki Türk vatandaşlarına çağrı
04 Şubat 2020 15:58		 NATO'dan İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı
04 Şubat 2020 15:31
DSÖ'den coronavirüsü ve maske açıklaması
04 Şubat 2020 14:39		 Salgını ilk bilen Çinli doktor da Corona virüse yakalandı
04 Şubat 2020 13:49
Burak Öğretmen Çin'de yaşanan koronavirüs salgınını anlattı
04 Şubat 2020 13:30		 Schengen vizesine 20 avro zam geldi
03 Şubat 2020 20:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:41 - THY, bilet fiyatını koruma uygulaması başlattı15:39 - 'Kullanım dışı mühimmat geri dönüşüme tabi tutulacak'15:36 - MSB: TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi15:29 - Meslekte 43 yılını dolduran Hakim Özbaş emekli oldu15:13 - Bakan Varank: Bu sene yatırımlarla sağlıklı büyüme yılı olacak15:11 - 'HİSAR-A Füze Sistemi hızlıca Suriye sınırına yerleştirilecek'15:07 - İstanbul Havalimanı dünyada en fazla gelişme gösteren 2. havalimanı15:03 - Erdoğan'ın Başdanışmanı da çığda yaralandı14:53 - Van'da çığ faciasında can kaybı 23 oldu14:46 - Depremden etkilenen esnafa faizsiz kredi imkanı
14:36 - ABD, Türkiye'yle gizli İHA programını askıya aldı14:35 - Van'daki çığ şehitlerinin 4'ü asker14:32 - Karamollaoğlu: Trump, yüzyılın rezilliğini imzaladı14:26 - Leyleği ilk gören minik Enes, un çuvalını kaptı14:22 - Afyonkarahisar'da öğrencilerin vücutlarındaki yanıkların sebebi belli oldu14:16 - Van AFAD Müdürü Uçar çığdan yaralı kurtuldu14:13 - İçişleri Bakanlığı: Bahçesaray'da çığ altındaki 30 kişiye ulaşıldı14:06 - İstanbullular dikkat... Kuvvetli yağış geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da ikinci çığ faciası: 8 ölü
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
'Korku filmi' gibi dönerci baskını, halka yediriyorlardı
Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti
Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı
40 yıldır doktora gitmeyen muhtara Sağlık Bakanlığı'ndan ödül
Van'da çığ faciasında can kaybı 23 oldu
TBMM'de 6.3 milyonluk yolsuzluğa soruşturma
Belediye aracıyla 4 bin 813 sefer 4 milyon km
YÖK, lisans bölümlerinde isim çalışmasını sonuçlandırıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.02.2020 cska moskova vs anadolu efes maçı 5
kına yakmak 2
uykusuzluk 2
chp'nin cnn türk'ü boykot kararı 2
İstanbul da 5 cm kar beklenmesi. 4
kabak tadı vermek 1
bekçinin 5071 tl,öğretmenin 4013 tl maaş alması 1
en az bin lira olacak 3
bir dediğini iki etmemek 2
kreşte 2 yaşındaki çocuğa tokat atan öğretmen 1
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 3 memur alacak
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam