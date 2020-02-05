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YKS ücretlerine yüzde 40 zam

2020 yılı YKS başvuru kılavuzu yayımlandı.ÖSYM sınav başvuru ücretlerine yüzde 40'lık bir zam yapma yoluna gitti.
 05 Şubat 2020 13:49
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YKS ücretlerine yüzde 40 zam

2019 YILINDA 50 TL'YDİ

Geçtiğimiz yılda yapılan YKS 'de her bir oturum için başvuru ücreti 50 TL idi. 3 oturuma girecek öğrenciler toplamda 150 TL ödüyordu.

2020 YILINDA YÜZDE 40 ZAM

Bu yıl ise YKS başvuru ücretine yüzde 40 'lık bir zam yapıldı. Geçen sene 50 TL olan YKS başvuru ücreti 20 TL 'lik bir zamla 70 TL oldu. Yüzde 40 'lık zam sonrası 3 oturuma girecek öğrenciler toplamda 210 TL sınav ücreti ödeyecek. Bu olay öğrencileri çileden çıkardı. Bir yandan sınav stresi bir yandan da okul dersleriyle uğraşan öğrenciler duruma tepkili.

DİĞER SINAVLARIN BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR ?

Sınavlarda uyguladığı yüksek ücretle tepki çeken ÖSYM'nin düzenlediği diğer sınavların başvuru ücretleri ise şöyle ;

KPSS Lisans: 112,5 TL

KPSS (GK GY) : 75 TL

YÖKDİL: 180 TL

e-YDS: 240 TL

ÖABT: 225 TL

ALES: 120 TL

YDS: 180 TL

TUS: 216 TL

TOEFL: Bin TL ile bin 200 TL arasında

IELTS: Bin 200 TL ile bin 600 TL arasında

Kaymakamlık Sınavı : 324 TL
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