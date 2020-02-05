YKS ücretlerine yüzde 40 zam
|05 Şubat 2020 13:49
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2019 YILINDA 50 TL'YDİ
Geçtiğimiz yılda yapılan YKS 'de her bir oturum için başvuru ücreti 50 TL idi. 3 oturuma girecek öğrenciler toplamda 150 TL ödüyordu.
2020 YILINDA YÜZDE 40 ZAM
Bu yıl ise YKS başvuru ücretine yüzde 40 'lık bir zam yapıldı. Geçen sene 50 TL olan YKS başvuru ücreti 20 TL 'lik bir zamla 70 TL oldu. Yüzde 40 'lık zam sonrası 3 oturuma girecek öğrenciler toplamda 210 TL sınav ücreti ödeyecek. Bu olay öğrencileri çileden çıkardı. Bir yandan sınav stresi bir yandan da okul dersleriyle uğraşan öğrenciler duruma tepkili.
DİĞER SINAVLARIN BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR ?
Sınavlarda uyguladığı yüksek ücretle tepki çeken ÖSYM'nin düzenlediği diğer sınavların başvuru ücretleri ise şöyle ;
KPSS Lisans: 112,5 TL
KPSS (GK GY) : 75 TL
YÖKDİL: 180 TL
e-YDS: 240 TL
ÖABT: 225 TL
ALES: 120 TL
YDS: 180 TL
TUS: 216 TL
TOEFL: Bin TL ile bin 200 TL arasında
IELTS: Bin 200 TL ile bin 600 TL arasında
Kaymakamlık Sınavı : 324 TL
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