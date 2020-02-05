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İmamoğlu'ndan İSMEK açıklaması: Yargısız infaz beklemeyin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Birileri suç duyurusunda bulunduğu için yargısız infaz mı yapacağım? 'İnceliyoruz' dedim. Bir insanın, yaşam biçimine, inancına karşı bir hamle üretecek, rencide edecek, saygısızlık yapacak insan benimle aynı yerde bir dakika duramaz.
 05 Şubat 2020 14:02
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İmamoğlu'ndan İSMEK açıklaması: Yargısız infaz beklemeyin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş tarafından düzenlenen İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı başladı.

"Yeşil Alanlarda Dönüşüm; Kimlik ve Sürdürülebilirlik Amaçlı Çözümler" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek çalıştayda, peyzaj çalışmalarında kentin dokusuna uygun akıllı çözümler ve kaynakların daha verimli kullanılması konuları ele alınarak, yol haritası belirlenecek.

Çalıştayın açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un derelerinin yaşam vadilerine, yeşil alanlara dönüştürüleceğini ve vatandaşların da buraları rekreasyon alanları olarak kullanacağını söyledi.

- "Yıllık 200 bin yetişkin ağaç dikmeyi hedefliyoruz"

Şehrin bitki dokusunun seçimi konusunda da bilim insanlarıyla birlikte hareket ettiklerini anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Daha dayanıklı, şehrin ekosistemine uygun, kalıcı türlerin seçimi, üretilmesi çok önemli. Artık bu şehrin peyzajında, İstanbul'da yetişen doğal bitki türleri kullanılacak. Şu anda yeşil alanlarımızda kullanılan mevsimlik çiçeklerin yüzde 70'ini İstanbul köylerinde kooperatiflere ürettiriyoruz. Baraj havzalarımız dahil olmak üzere yıllık 200 bin yetişkin ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Böylece İstanbul'un temiz su ihtiyacı, baraj havzaları ağaçlandırılarak korunacak ve su tutulumu sağlanacak. Yağmur sularını ve arıtılmış atık suları yeşil alanların sulanmasında kullanacağız."

İmamoğlu, ağaçlandırılan her alanın İstanbul'un havasını temizleyeceği gibi, su tutma kapasitesini artıracağını kaydetti.

Bakım maliyetleri düşük, su ve toprak ihtiyacı az bitki türlerini tercih ederek, ekonomik peyzaj yaklaşımını hayata geçireceklerini aktaran İmamoğlu, "İsrafı önlemek için peyzaj projelendirme ve uygulamalarında şatafata, aşırılığa müsaade etmeyeceğiz. İlçe belediyelerimizle ortaklaşa çalışacağız. Boş, atıl durumda olan yeşil alanları dönüştüreceğiz, kesinlikle imara açmayacağız." diye konuştu.

- "Birileri bizden yargısız infaz beklemesin"

İBB Başkanı İmamoğlu, açılış konuşmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, bir basın mensubunun "Genel Sekreter Yardımcınız Yeşim Meltem Şişli hakkında yaptığınız açıklamalar bazı kesimler tarafından yeterli bulunmadı. Aynı konu Sayın Cumhurbaşkanı'na da soruldu. 'Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım' yanıtını verdi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Birileri suç duyurusunda bulunduğu için yargısız infaz mı yapacağım? 'İnceliyoruz' dedim. Bir insanın, yaşam biçimine, inancına karşı bir hamle üretecek, rencide edecek, saygısızlık yapacak insan benimle aynı yerde bir dakika duramaz. Bir taraf diyor ki 'Ben bu hakarete maruz kaldım'. Diğer taraf da 'Ben böyle bir şey demedim hatta beni soruşturun' diyor kendi imzasıyla. Derece denilince benim aklı fahrenheit gelir ya da celsius gelir. İnsan gelmez. Sayın Cumhurbaşkanının zihninde böyle bir şey varsa üzülürüm."

Bir basın mensubunun "Yeşim Meltem Şişli ile görüştünüz mü?" sorusunu da yanıtlayan İmamoğlu, "Tabii ki görüştüm, görüşüyorum. Bu konudaki süreç devam ediyor. Kendisinin de böyle bir şeyi söylemediği yönünde ifadeleri var. Bizim emeğine inandığımız arkadaşlarımızdan bir tanesi. Zaten yargıya yansımış tarafı da var. Süreci takip ediyoruz. Birileri bizden yargısız infaz beklemesin." ifadelerini kullandı.

- Mevcut yeşil alanları konuta dönüştürmeme konusunda kararlıyız"

Bir gazetecinin "İstanbul'da yeşil alanları çoğaltacağınızı söylediniz ama geçtiğimiz günlerde İBB Meclisinde, AK Parti grubu, 300 bin metrekare alanın yeşil alana alınmasını istedi. CHP grubu da bunun imara açılmasını istedi. Geçmiş dönemin tam tersi..." sözleri üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yeşil alan ilan edilen alanlardan bir tanesini konut yapmak üzere şahıslardan 350 milyon lira verip alan AK Parti yönetimi belediye yönetimini kaybeder kaybetmez 'Ben bunu yeşil alan ilan ettim' diye ortaya çıkması kafayı kuma sokmuş adama benzer. Bu hiç doğru bir yaklaşım değil. Biz İstanbul'un boş alanlarını yeşil alan yapma konusunda kararlıyız. Mevcut yeşil alanları konuta, rezidansa dönüştürmeme konusunda kararlıyız."

Anadolu Ajansı
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