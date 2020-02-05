İstanbullular dikkat... Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor
|05 Şubat 2020 14:06
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması tahmin ediliyor.
Yağış esnasında su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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