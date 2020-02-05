Van'daki çığ şehitlerinin 4'ü asker

Bahçesaray'da dün gece çığın altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları yapan ekibin üzerine bu sabah çığ düştü. İlk gelen bilgiler 50'den arama kurtarma elemanının çığ altında kaldığı yönündeydi.

Çığ felaketinin yaşandığı bölgeden kötü haberler gelmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bağlantı yaptığı canlı yayında 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Soylu şunları söyledi:

-Çığın altında 10 ile 15 vatandaşımızın olduğunu değerlendiriyoruz. 30 ile 35 arama kurtarma timimizi çıkardık. Onları hastaneye sevk ettik. Şu an orada hayatını kaybedenlerin sayısının malesef 8 olduğunu üzülerek duyuruyoruz.

4 asker 3 korucu şehit oldu

Soylu yaptığı açıklamada "3 güvenlik korucusu, 3 uzman çavuş 1 astsubay 1 de vatandaş çığın altında kalarak malesef şehit oldular. Diğer arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor" dedi.