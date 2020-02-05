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Depremden etkilenen esnafa faizsiz kredi imkanı

Hazine Bakanı Albayrak, 'Halkbank, esnafa 5 yıl vadeli faizsiz kredi imkanı sağlayacak' dedi
 05 Şubat 2020 14:46
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Depremden etkilenen esnafa faizsiz kredi imkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da deprem bölgesinde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Halkbank'ımız, Elazığ ve Malatya'daki tüm esnafa 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak."

"(Elazığ merkezli deprem) Halkbank, iki ilimizdeki esnafımızın halihazırdaki tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek. Ziraat Bankası, özellikle bu iki ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek."
Memurlar.Net
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