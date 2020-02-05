'HİSAR-A Füze Sistemi hızlıca Suriye sınırına yerleştirilecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (HİSAR-A Füze Sistemi) Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız.
|05 Şubat 2020 15:11
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde son 17 yılda yaptığımız hamlelerle yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumda."
"(HİSAR-A Füze Sistemi) Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız."
"Bozdoğan füzemizi en kısa sürede envantere alacağız."
"Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vereceğiz."
"Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Kullanım dışı mühimmat geri dönüşüme tabi tutulacak'
05 Şubat 2020 15:39
|Depremden etkilenen esnafa faizsiz kredi imkanı
05 Şubat 2020 14:46
|Karamollaoğlu: Trump, yüzyılın rezilliğini imzaladı
05 Şubat 2020 14:32
|İmamoğlu'ndan İSMEK açıklaması: Yargısız infaz beklemeyin
05 Şubat 2020 14:02
|Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki
05 Şubat 2020 13:45
|'Eğitim seviyemizin çok daha yükselmesi için tedbirler alıyoruz'
05 Şubat 2020 13:19
|Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler... Vekiller dava açacak
05 Şubat 2020 13:07
|'AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi'
05 Şubat 2020 12:22
|Bakan Varank'tan Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne davet
05 Şubat 2020 12:10
|Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla mücadelede iş birliği çağrısı
05 Şubat 2020 12:05